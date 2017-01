Oletame, et sa teed teadliku valiku tervislikuma elustiili suunas. Sa hakkad regulaarselt trennis käima ja järgid täisväärtuslikku toitumisplaani. Tuleb aeg, kui sa tahad oma tulemusi kontrollida ja astud kaalule. Tõe hetk on käes, aga sa pole kaalust alla võtnud. Mida sa teed? Viskad treeningplaani nurka ja lähed tagasi oma vana elustiili juurde? Hakkad veel rohkem trenni tegema ja veel tervislikumalt toituma? See on täiesti normaalne reaktsioon.

Inimese kaal sõltub väga paljudest asjadest, sealhulgas näiteks sellest, millal sa viimati sõid, kui palju sa vett jood ja milline on sinu treeningplaan. Paar lisakilo ei pruugi tähendada seda, et sa oled juurde võtnud, vaid see annab märku sellest, et su keha reguleerib ennast.

Uurime nüüd lähemalt, kui tihti peaks ennast kaaluma.

Esimene asi, mida sa pead endalt küsima on see: «Kui ma ennast iga päev, nädal või kuu kaalun, kas see aitab mind või pigem vastupidi?» Kuna ei ole olemas maagilist numbrit, mis aja tagant peaks ennast kaaluma, siis tuleb lihtsalt välja selgitada, mis sind motiveerib, vahendab Hello Healthy.

Kui astud kaalule iga päev

Mõned inimesed kaaluvad ennast iga päev, et näha, kas nad on õigel teel. See tähendab ka seda, et nad suudavad mööda vaadata väikestest kõikumistest. Kui igapäevane kaalumine võib mõjuda su emotsionaalsele seisundile halvasti, siis ei peaks ennast sellega vaevama. Kaalu number ei peaks su tujusid dikteerima – see on lihtsalt number.

Kui astud kaalule iga nädal

See võib olla üsna kasulik valik, sest sa saad järgida oma progressi, aga kuus päeva nädalas ei pea kaalunumbri pärast üldse muretsema. Kõige parem oleks valida välja üks päev nädalas ja kaaluda regulaarselt sel hommikul.

Juhuslikud kaalumised

See tähendab seda, et inimesed kaaluvad ennast mõnikord näiteks kodus, arsti juures või jõusaalis. Igapäevaselt nad kaalu ei jälgi, aga hoiavad silma peal sellel, kui hästi istuvad riided või kui tugevad nad trennis on.

Ei kaalu kunagi

Paljud inimesed on üldse loobunud kaalumisest. Nad keskenduvad sellele, kui hästi nad ennast tunnevad ja kuidas riided seljas istuvad. Ka see võib olla väga kasulik valik, sest elu on palju enamat kui kaalunumber.

Lõppkokkuvõttes on kasulik leida endale selline lahendus, mis sulle kõige rohkem rõõmu toob, sest kõiki inimesi motiveerivad erinevad asjad.