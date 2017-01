Eesti kokk püüab täna kokkade olümpial rabada puraviku ja Peipsi sibulaga

Viie ja poole tunni jooksul tuleb žüriile esitleda kaks tööd, mille toorained ja tingimused on varem välja kuulutatud. Kahepäevaseid võistlusi on sõitnud eri maailma paigust jälgima umbes 4000 fänni.

Pidulikul kandikul esitletava töö põhitooraine on sel aastal Bresse’i kana ja koorikloomad. Teine roog tuleb kandidaatidel esitleda 100 protsenti taimne.

«Kuigi kohustusliku toorained saab kohapealt, on meil kaasas ka kohalikku kraami – näiteks puravikke, mürkleid, toortatart, Peipsi-äärset sibulat,» selgitab Dmitri Rooz. Tema sõnul on viimased ettevalmistused sujunud hästi, meeskond on heas vormis ning ta loodab võluda hindajaid just oma vegan-roaga.

Eestit žüriis esindav Dimitri Demjanov sõnab eilse esimese võistluspäeva järel, et võistlejate tase on väga kõrge. «Kasutatakse palju huvitavaid lahendusi ja tehnikaid,» märgib Demjanov ja lisab, et tihedat konkurentsi näitab ka see, et temalt said eile võistelnud 12st riigist nelja võrdse arvu punkte. «Norra, Taani, Soome ja Jaapan troonivad praegu minu pingereas, aga pooled riigid on veel täna eest ja tulemus selgib 24 žüriiliikmed koondhinnangust,» selgitab Demjanov.

Eesti kokale on kohapeale tulnud kaasa elama u 70-80 fänni Eestist. «Spordivõistlustele sarnaselt elavad fännid häälekalt oma riigile kaasa ja toetavad sel viisil meeskonda,» märgib meie fännide pealik Tarvo Stint. «Oleme tribüünile kaasa võtnud lisaks pasunatele ka Eesti jalgpallifännide suuremõõtmelise sini-must-valge lipu,» lisab Stint ja usub, et toetavast jõust publiku seas on meie meestele kasu.

Dmitri Roozil on võistlusel abiks ka noorkokk Vladislav Borovik ja treener Pavel Djatškov. Kandik, millelt serveeritakse kanaroog, on loodud Eesti Kunstiakadeemia kuntnike Risto Tali, Rait Siska ja Bruno Lillemetsa poolt.

Võistlustöid esitletakse eesti aja järgi täna kell 14.00-16.30, meie võistleja tööd tuuakse publiku ette kell 14.30 ja 15.05. Otseülekannet saab jälgida www.bocusedor.com lehelt ning tulemused avalikustatakse õhtuks.

Eile võistelnud riigid on: Rootsi, Hiina, Soome, Tšiili, Jaapan, Lõuna-Korea, Prantsusmaa, Belgia, Taani, Holland, Norra ja Ungari. Täna võistlevad: Singapur, Šveits, Austria, Eesti, USA, Island, Kandada, Brasiilia, Uruguay, Maroko, Guatemala.