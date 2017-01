Kuidas ennustada veel sündimata beebi juustevärvi?

Healthline kirjutab, et vastus peitub loomulikult geneetikas ning su beebi juuste värv saab otsustatud juba viljastamise hetkel. Tumedate juuste eest kannavad üldiselt hoolt dominantsed alleelid (geeniteisend, ühe geeni erinev variant) ja heledate juuste eest retsessiivsed alleelid. Varem kiputi arvama, et kui kokku saavad tumeda- ja heledajuukseline mees ja naine, siis «võidab» tume juus ning ka laps sünnib tumedapäisena.

Tech Museum of Innovation aga märgib, et enamik, mida me juuste kohta teame, on tegelikult alles teoreetiline. Näiteks tuleb välja, et ka pruuni on erinevaid toone. Eebenipuu-pruun on praktiliselt must, pruunikas on kusagil keskel ning heledam pruun võib olla praktiliselt blond. Mängus on mitmed alleelid ning kõik ei taandu vaid dominantsusele ja retsessiivsusele.

Üldise tooni määrab ära pigment ning see, kuidas pigment jaotub. Mis veel huvitavam: pigmendi hulk, tihedus ja selle jaotumine võib inimese juustes aja jooksul muutuda. Kui sa oled oma beebipilte vaadanud, siis ilmselt oled märganud, et su juuksed ei näe ammu enam samasugused välja.

Ajakirjas Forensic Science Communications avaldatud uuringus jälgiti 232 valge kesk-Euroopa Praha lapse juuksevärvi. Leiti, et paljudel lastel – nii poistel kui tüdrukutel – olid oma esimesel kuuel elukuul tumedamad juuksed. Vanuses üheksa kuud kuni 2,5 aastat muutusid juuksed heledamaks. Pärast kolmeaastaseks saamist tumenesid juuksed progressiivselt kuni viieaastaseks saamiseni.

Niisiis, mis värvi saavad su beebi juuksed olema? Nagu kõik füüsilised omadused on ka selle vastus peidus DNAs, kuid selge on see, et lõpliku tooni saavutamine võtab igal juhul mõned aastad aega.