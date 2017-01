Mitu kalorit me seksides põletame?

Healthline kirjutab, et väide, nagu oleks seksimine arvestatav viis kaloripõletamiseks, on liialdatud. See tõstab küll su vererõhku (ja tuju), aga kaloreid kulub palju vähem kui enamik inimesi arvab.

Quebeci ülikoolis uuriti 21 heteroseksuaalset paari, kelle vanused jäid varastesse 20-ndatesse. Uurijad jälgisid nende energiakulu treenides kui ka seksides, kasutades selleks tavalisi aktiivsusmonitore. Samuti pandi kirja, palju inimesed enda arvates energiat kulutasid, kui väsinud ja rahulolevad nad pärast pingutust olid. Võrdluseks lasti neil ka läbida 30-minutiline koormustest.

Selgus, et 24 minuti jooksul kulutasid mehed keskmiselt 101 kalorit, naised aga 69. Koormustestiga võrreldes – rattal mõõduka koormusega pool tundi vändates kulutasid mehed 276 ja naised 213 kalorit. Mida võib sellest järeldada? Et energiakulu seksides pole küll väga suur ega võrreldav treeninguga, kuid on siiski üsna märkimisväärne.

Üks teine uuring, mis avaldati ajakirjas New England Journal of Medicine, aga nii andestav ole. Nende teadlaste arvestuste kohaselt kulutavad mehed tunniajase seksisessiooni jooksul 210 kalorit, mis on võrdne mõõdukal sammul kõndimisega. Teadlased aga rõhutasid, et tavapäraselt kestab suguühe umbes kuus minutit, mis tähendab, et mees kulutab seksides ainult 21 kalorit.

Erinevad uuringud toovad esile erinevaid andmeid, kuid võib üsna kindlalt arvata, et minutis kulutame me seksi ajal umbes 3-4 kalorit. Ära ei tasu ka unustada seksi head mõju tervisele, südamele, stressile ja lihastele.