Naine abiellub mehega, kes päästis tema elu

See kohutav koduvägivallajuhtum sai alguse 2011. aastal, kui Melissa oma endisest mehest lahku läks, vahendab Womensday.com.au. Järgneval aastal tunnistas naine, et mees terroriseerib teda jätkuvalt telefoni teel ja on korduvalt palunud naisel keset ööd läbi tulla, et kallistada.

Elurõõmus Melissa andis mehe survele järele ja läks tema juurde. Pärast esimest kallistust hakkas mees naist ohjeldamatult väikese noaga lööma ja politsei raporti järgi haaras ta hiljem suurema noa järele, et naist tugevamini pussitada. Robert Burton mõisteti rünnakus süüdi ja talle määrati eluaegne vanglakaristus.

/ CBS/XPOSUREPHOTOS.COM / Scanpix

Vigastused katsid naise kogu keha, sealhulgas ka kaela ja nägu, aga Melissa paranes. Ta läks ülikooli ja rääkis avameelselt koduvägivallast oma kogukonnas.

Umbes aasta pärast rünnakut kohtus naine taas meedikutega, kes temaga tegelesid ja üks nende seast oli Cameron. «Me tundsime kohe seda tõmmet. Ma imetlesin seda, kui kaugele ta on nüüdseks jõudnud ja kutsusin ta kohe õhtusöögile,» rääkis Cameron. Paar plaanib abielluda selle aasta mais ning Melissa on oma jah-sõna juba öelnud.