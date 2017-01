Igal naisel on kodus vähemalt ühed asendamatud teksapüksid. Tavaliselt see loomulikult ei piirdu ainult ühe paariga, aga kust on teksapüksid üldse alguse saanud? Selgub et meie lemmik püksipaar on olnud moes juba vähemalt 100 aastat ja tõenäoliselt ei ole nende tähetund veel möödumas.