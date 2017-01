Lätlannad murdsid mainekasse Forbesi listi

Semjonova loodud Infogram aitab luua erinevaid tabeleid, graafikuid, infograafikat, kaarte ja raporteid. Firmal on 2,9 miljonit klienti, sealhulgas turundajad, haridustöötajad, ajakirjanikud, aga ka ärikliendid, näiteks The Huffington Post, Al Jazeera, Skyscanner ja paljud teised. Infogrami abil valminud graafikuid näeb igal kuul üle 50 miljoni inimese.

Alise on samuti organisatsiooni Riga Tech Girls asutaja, mille eesmärgiks on inspireerida naisi ja tüdrukuid infotehnoloogia valdkonnas julgemalt tegutsema.

«See, et mind valiti välja 15 000 kandidaadi hulgast ning ma jõudsin 600 noore innovaatoriga samasse nimekirja, on suur au,» ütleb Semjonova ise. «Mul on vedanud, et elan ajastul, mil sa ei pea olema sündinud kõrgema klassi perekonda, et muuta maailma. Ma teenisin selle välja raske tööga ja sel pole vanusepiiri. Ma loodan, et ma suudan inspireerida paljusid noori Läti naisi oma ideid teoks tegema ja enda IT-firmasid rajama.»

Eestlastest leiame nimekirjast Skeleton Technologies OÜ 27-aastase tootmise ja arendamise juhi Ants Villa. Lätist on veel esindatud korvpallur Kristaps Porziņģis ja idufirma Sorry as a Service rajaja Sabīne Pole. Soome tegijate hulgast leiame noore koka Toni Toivaneni ja ettevõtja Miki Kuusi.

Tuntud staaridest on samas nimekirjas veel näiteks James Bay, Olivia Cooke ja Luis Suarez.

Igal aastal valib Forbes välja mõjukad alla 30-aastased noored inimesed: juhid, innovaatorid, eksperdid. Sel aastal on nimekirjas 600 tegijat kuuelt eri kontinendilt ja 51 erinevast riigist.