Beethovenit võlunud Saksa primadonna: «Mina, kuulus kunstnik, pean siin Liivimaal tanguputru keetma!»

Ema oli kolm aastat Revalis Tilly teatritrupis näitlejaks

Antoinette Sophie Bürger liitus nooruses, 1793. aastal, Jean Tilly näitemängu- ja ooperilauluseltsiga Peterburis. Sealt siirdus ta trupiga 1795. aasta suvel Tallinna, kus nad tekitasid suurt sensatsiooni uue moes oleva repertuaariga. Sealhulgas võis Eestis esimest korda laval näha Mozarti mõni aasta varem Viinis lõpetatud «Võluflööti» ja «Don Giovannit». Truppi juhtis 38-aastane näitlejanna, tantsijanna ja lauljanna Louise Caroline Tilly, teatriilmas tuntud madame Tillyna. Nende trupp mängis Kanuti gildis. Sel perioodil tekkis Sophiel suhe trupis kaasa löönud Johann Nikolaus Smets von Ehrensteiniga ja neil sündis poeg Wilhelm.

August von Kotzebue soovitusel sai Sophie Bürger 1798. aastal tööle Viini õukonnateatrisse, kuid peagi läks Wroclawi, kus ta angažeeriti ooperisse. 1801 siirdus Sophie Hamburgi. Temast kujunes tunnustatud Saksa tragöödianäitleja. 1804 abiellus naine laulja-tenor Friedrich Schröderiga. Neil sündisid tütred Wilhelmine (6. detsembril 1804), Elizabeth (1806), Auguste (1810) ja poeg Alexander (1812).

Uue saksa ooperikoolkonna rajaja

Laulmist ja näitlemist õppis Wilhelmine Schröder kuni 17-aastaseks saamiseni ema käe all. Pere pidi palju ühest kohast teise rändama, sest Saksamaa oli Napoleoni sõdade tallermaa. Esimese avaliku ülesastumise tegi Wilhelmine juba nelja-aastasena, esinedes Viini lasteballetis. Hiljem võttis ta laulutunde Therese Grünbaumi, Giulio Radichi ja Joseph Mozatti juures Viinis. Oma ema kõrval astus Wilhelmine üles 15-aastasena 1819. aastal Schilleri tõlgitud Racine´i «Phaedra’s» Aricia osas. Oma lapsepõlvest mäletaski tüdrukuke peamiselt ainult rändamist ja tantsimist.

Oma lauljadebüüdi tegi Wilhelmine 1821. aastal Paminana Mozarti «Võluflöödis». 1822 saavutas Wilhelmine ootamatult edu Leonore osas Ludwig van Beethoveni ooperis «Fidelio». Beethoven ei olnud eriti võlutud mõttest, et tema ooperis saab peaosa tundmatu nooruke näitlejanna. Ta istus etendusel dirigendipuldi taga ja jälgis, kuigi oli selleks ajaks juba täielikult kurtunud. Kuid ometigi sai Wilhelmine Schröder hakkama millegi sellisega, mida ooperilavadel seni veel polnud nähtud. Tema hääl polnud teab mis ime, kuid tema oskus seda kasutada, kombineerides seda meisterliku näitlemisega ja tunnete väljendamise ekspressiivsusega, lõi uue suuna Saksa ooperikunstis. Ta oli nagu värske sõõm õhku tolmuste kulisside vahel. Ooper muutus tema tõlgenduses kirgede ja inimliku draama tallermaaks. See oli Beethoveni ooperi uuestisünd ja ühtlasi Wilhelmine triumf. Pärast etenduse lõppu läks rahulolev Beethoven näitlejanna juurde ja lausus talle: «Teie jaoks, mu laps, kirjutan ma spetsiaalse ooperi.» (Kuigi ta seda lubadust kunagi ei täitnud.)

1823 lahkus Wilhelmine Viini õueteatrist ja sai Dresdeni kuningliku ooperiteatri solistiks (Dresden Court Opera), kus töötas 1847. aastani, mil eraelu tema karjäärile hukatuslikuks sai. 1824. aastal laulis ta Carl Maria von Weberi taktikepi all «Euryanthe» nimiosas. Richard Wagner nägi ja kuulis teda esmakordselt 1829.aastal Beethoveni «Fidelios» ja oli sellest tõelises vaimustuses. Oma eluloos tunnistas Wagner, et see etendus tähendas tema jaoks suunamuutust karjääris. Edaspidi tahtis ta luua muusikat lava jaoks.