Kes on pildilt puudu? Meestest ümbritsetud Trump sekkus abordiküsimusse

Ameerika rahasid on seni kasutatud mitmetes rahvusvahelistes organisatsioonides, mis nõustavad naisi ja räägivad ka abordist kui aktsepteeritud valikust raseduse katkestamiseks. Nende finantsidega on tagatud kontraseptiivide kättesaadavus rohkem kui 27 miljonile naisele üle kogu maailma. USA valitsus on seni panustanud umbes 600 miljoni dollariga aastas (umbes 560 miljonit eurot), et aidata pereplaneerimise ja seksuaaltervisega tegelevatel organisatsioonidel tegutseda.

Esmaspäeval, 23. jaanuaril allkirjastas Trump korralduse, millega rahastamine nüüd lõpetatakse. Teda ümbritses sel hetkel grupp mehi, sealhulgas ka abordivastaste remarkidega välja tulnud asepresident Mike Pence.

Eelmisel nädalal teatas demokraadist senaator Jeanne Shaheen, et otsib võimalusi korralduse takistamiseks. Ta ütles väljaandele Foreign Policy: «Ma jätkan president Trumpi ja vabariiklaste vastu seismist, kes on pähe võtnud, et tahavad takistada naiste ligipääsu seksuaaltervishoiule. Naised üle terve maailma väärivad õigust ise otsustada oma seksuaaltervise üle, ilma et Washingtoni poliitikud sekkuksid.»