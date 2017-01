Kuus maniküürisaladust, mida teavad ainult küünetehnikud

1. Küünenahaõli on superkangelane. Kui su küüned näevad välja väsinud ja nukrad, aga täismaniküüriks pole aega, siis järgi Jin Soon Choi nõuannet: kasuta küünenahaõli! Kui sul seda kodus pole, ajab asja ära ka oliivi- või kookosõli.

2. Kasuta laki kuivamise aega ära. Viimane trend on metalne sädelus. Kanna seda peale seni, kuni aluslakk kuivab, annab nõu kuulsuste maniküürija Gina Edwards. Viimistle pealislakiga.

3. Su maniküür ei pea omavahel klappima. See on viimase aja suurim salajane trend – kontrastid. Su ühe käe küüned võivad olla pehmed ja heledad, samas teise käe omad tumedad ja karmimad. Enam ei pea kahe oma lemmikvärvi vahel valima – kanna mõlemat korraga!

4. Lauvärvipintslid aitavad hädast. Gina Edwardsi parim maniküüri-«häkk» on kasta pärast lakkimise lõpetamist lauvärvipintsel küünelakieemaldajasse ning käia sellega üle küünenahad ja kohad, kus lakk on nahale läinud. Samuti saab sellega luua ideaalse viimistluse.

5. Maalriteip ei käi ainult seintele. Kuulsuste küünetehnik Miss Pop soovitab kasutada maalriteipi, et luua küüntele erinevaid kujundeid. Lihtsalt laki ning eemalda hiljem teip – kunsti loomiseks pole vaja kunstnik olla!

6. Lihtne maniküür võib olla kõige muljetavaldavam. Kuulsuste maniküürijad Rose Velez-Miggins, Naomi Gonzales-Longstaff ja Jin Soon Choi kõik tõdevad, et enamasti on vähem siiski rohkem. Beežid ja pastelsed, maised toonid ning rohkem polegi vaja.