Testime: kuidas luua toimiv koristusgraafik?

Võtsin välja oma nutitelefoni ja otsisin tasuta mobiilirakendusi, mille abil kodutöid omavahel jagada. Need on inglisekeelsed ning saadaval nii Google Play’s kui ka Appstore’is.

Sellesse rakendusse saad lisada kogu oma pere. Kalendrisse saab lisada ülesandeid, millel on kindlad tähtajad. Kui soovid spetsiifiliselt kirjeldada, kuidas parkettpõrandat pesta, saab ülesande alla kirjutada täpsustusi. Ülesannete täitmise eest saab punkte, mille eest saab soetada auhindu. Auhinnad võid määrata ise – olgu need siis taskuraha, šokolaad või kinopilet. Hiljaks jäämise eest võib punkte vähendada teatud arvu kaupa päevas. Ülesandeid saab mugavalt tubade kaupa kategooriatesse jaotada.

Olemas on ka poenimekiri. Kuigi see rakendus reklaamib end eelkõige peredele sobivana, siis lapse vanus ja nutitelefoni olemasolu võivad olla piiravaks teguriks. Samas minusugustele tudengitele sobib see hästi.

Homey on väga sarnane OurHome’ile. Samamoodi saab kodutöid määrata, tähtaegu panna, kordusi määrata, punkte määrata. Huvitav lisavõimalus on tehtud tõendavate piltide nõudmine. Töid saab määrata nii inimese kaupa kui ka vabaks täitmiseks kõigile. Disaini poolest jääb Homey minu arvates natuke alla OurHome’ile.

Oluline on silmas pidada seda, et tegevuste nimekirja rakendusse kirjutamine võtab aega. Selleks on soovitatav otsida internetist enda majapidamisega sobiv nimekiri igapäevaste, iganädalaste, igakuiste ja iga-aastaste soovituslike koristamistegevustega. Seejärel tuleb need ülesanded laiali jagada.

Loe ka varasemat artiklit teemal «Kuidas saada lapsi koristama». Kõik need põhimõtted on eelmainitud rakendustes kasutusel ja enamuses käivad minu arvates ka täiskasvanute kohta.