Kuidas vabaneda kiirelt pingepeavalust?

Mida teha: Venita! Istu sirgelt ja liiguta lõug õrnalt alla poole. Liigu peaga aeglaselt järjest rohkem rinna suunas ja sa peaksid hakkama vaikselt tundma kaelalihaste venitust. Võid kasutada ka kätt, et õrnalt pead suruda, nii saad sügavama venituse. Hoia seda asendit 15 sekundit ja siis korda, kui vaja.

Miks see töötab: Selgub, et nimetatud kaelapiirkonnas on neli lihast, mis on otseselt seotud stressi ja väsimusega. Kui need lihased on väga pinges, siis tekib peavalu. Enne kui lähed arsti juurde või võtad valuvaigisteid, siis proovi kõigepealt lihaseid lõdvestada ja lõõgastuda, vahendab PureWow.