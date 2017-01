Mehed tunnistavad: ma kahetsen, et lahutasin

Saladuste jagamise keskkonnas Whisper tunnistavad mehed, et kahetsevad lahutust.

«Ma ei oleks kunagi arvanud, et seda ütlen, aga ma igatsen oma eksnaist. Kui mul oleks võimalus, alustaksin ma temaga otsast.»

«Ma tahan oma eksi tagasi. Ma tean, et ma keerasin kõik nässu ja ta on juba uuesti abielus. Ma ei näe teda enam kunagi, aga ma soovin, et saaksin kella tagasi keerata. Ma ei veaks teda enam uuesti alt.»

«Ma olen juba seitse aastat olnud lahutatud. Ma lihtsalt ei suuda kedagi armastada nii, nagu ma armastasin oma eksi. Ma vihkan teda selle eest, et ta mind selliseks on muutnud ja ma tahan ikka veel teda tagasi.»

«On nii palju asju, mida ma tahaksin oma eksnaisele öelda, sest ma tunnen sügavat kahetsust, aga nüüd on tal uus mees. Keele hammaste taga hoidmine on raskem, kui võiks arvata. Ma lasin asjadel käest libiseda.»

«On nii raske oma eksnaisele mitte öelda, et ma armastan teda ja igatsen teda, iga kord, kui teda näen.»

«Ma igatsen oma eksi pööraselt, kuigi ta on kellegi teisega õnnelik. Elu on ebaõiglane.»

«Ma tõesti armastan ja igatsen oma naist... Aga lahutusest on möödas aasta ja ma hakkan kahtlema, kas armastusest tõesti piisab.»

«Ma tegutsen selle nimel, et ma saaksin osta kodu. Ma loodan, et mu naine tuleb tagasi ja me saame uuesti olla perekond. Viis aastat hiljem ja ma ikka armastan teda.»

«Mu eksnaine tahab, et me oleksime meie lapse tõttu sõbrad. Tal pole aimugi, kuidas see mind tapab, sest ma ikka veel armastan teda.»

«Ma ikka veel armastan oma eksi. Me lahutasime möödunud kuul. Õppetund? Armasta teda, kuni ta on sinuga, mitte siis, kui ta on läinud.»

«Ma ikka veel armastan oma eksi ja seetõttu ma tõsiselt kahtlen, kas suudan kunagi kellelegi veel armastust pakkuda.»

«Ma jätsin oma naise maha 13 aastat tagasi ja ma kahetsen seda iga päev.»

«Ma ikka veel armastan oma eksnaist, kuid paistab, et kõige õigem meile kõigile on lasta tal minna.»

«Ma tegin oma naisele haiget ja pakkusin ise lahutuse välja. Jah, vahel ma kahetsen seda, aga ma olen õnnelikum, sest tean, et tal ei ole enam minu tõttu valus. Ma loodan, et ta leiab õnne.»