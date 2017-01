Kuidas hoida trenniriided kauem värsked?

Korralikud trenniriided võivad maksta üsna palju raha ja just sellepärast võiks teada, kuidas asju hooldada, et need püsiksid kauem värskemad, vahendab PureWow.

Sportrinnahoidjad. Neid võiks pesta pärast igat treeningut. Lihtsalt võta see endaga pesema kaasa ja vääna käsitsi välja. Aseta rinnahoidja (värske) õhu kätte kuivama, sest kuumus kahjustab materjali.

Niiskust imavad sporditopid. Enamasti püsivad tumedamad riided kauem värskemad, sest nad ei näita välja higiplekke ja värv ei tuhmu nii kiiresti. Samamoodi nagu ka sportrinnahoidjate puhul, oleks hea sporditopp kiirelt pärast trenni ära pesta ja kuivama riputada, siis ei jää pluusi külge ebameeldiv lõhn.

Elastaanist retuusid. Enne kui sa need pesumasinasse viskad, siis keera retuusid pahupidi, sest higi ja mustus on niikuinii rohkem seespool. Pikka pesu nad ei vaja, aga kui oled mures sellepärast, kas retuusid saavad ikka puhtaks, siis võid neid enne tund aega vees leotada. Taaskord on kõige parem, kui retuusid kuivavad õhu käes.

Treeningjalatsid. Tosse ei ole siiski soovitav pesumasinas pesta. Võta märg lapp või hari, natukene vett ja seepi ning vaheta välja paelad, kui vaja. Ära mitte kunagi pane tosse kuivatisse või radiaatorile kuivama. Kuumus lihtsalt lõhub tossu konstruktsioonid. Kui sul on probleeme halva lõhnaga, siis pane paar kasutamata teekotikest tossude sisse ja lase neil seista üleöö. See peaks neutraliseerima halva lõhna.