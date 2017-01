Supermodelli kaalukaotuse taga on keeruline haigus

Reeboki #NeverPerfect ehk mitte iialgi täiuslik kampaania käigus paljastas supermodell Gigi Hadid, et kaadri taga on ta kogu aeg võidelnud kilpnäärme haigusega. «Mu ainevahetus muutus see aasta drastiliselt. Mul on Hashimoto türeoidiit ehk kilpnäärmepõletik.» See on meditsiiniline seisund, kus immuunsüsteem ründab kilpnääret, mis oli ka Gigi kaalukaotuse põhjuseks, vahendab The Zoe Report.

«Victoria’s Secreti moeetenduse ajaks olin ma juba kaks aastat tablette võtnud ja ma ei tahtnud enam rohkem kaalust alla võtta. Ma tahtsin, et mul oleksid lihased õiges kohas ja mu tagumik oleks rohkem prinkis,» selgitas modell.

Olenemata sellest, et Gigi võitleb raske haigusega, ei ole ta kordagi sellepärast töölt puudunud. Ta lisab, et stressimaandamiseks meeldib talle lihtsalt patja karjuda ja see pidi tema jaoks ideaalselt toimima.