Testime: kolm head rakendust, mis aitavad eesmärke saavutada

Ma ei taha, et nii jälle juhtuks. Osana laiskuse ennetamisest vaatasin samal ajal heegeldamist harjutades läbi korraliku hulga motivatsiooni käsitlevaid kõnesid ja sain palju inspiratsiooni. Olgu, tean, et pean lihtsalt alustama ja motivatsioon ei ole selline asi, mis lihtsalt tekib. Suurem ports eesmärki tuleb jagada väiksemateks osadeks. Iga päev tuleb keskenduda nendele tükikestele. Aga kuidas ma siis iga päev võitlen oma deemonitega, mis ütlevad «maga veel natuke», «mängi parem arvutimänge» või «vaata arvutist videoid»? Jõudsin järeldusele, et tee eesmärkideni peab olema jälgitav ja lõbus. Niisiis uurisin natuke maad mobiilirakenduste osas, mis aitavad harjumusi kujundada.

1. Remente (https://remente.com/)

Remente / Kuvatõmmis

Remente rõhutab eelkõige vaimse tasakaalu saavutamist ja enda elu üle kontrolli saamist. See võimaldab hinnata elu erinevaid tahke kümne palli skaalal, oma tuju viie palli skaalal ning seada endale eesmärke. Kui sinu eesmärk on näiteks ennast rohkem väärtustada, tuleb teekond selleni jagada väiksemateks tükkideks. Näiteks üks sinu ülesanne on mingi periood iga päev kirjutada üles kolm asja, mida sa hästi tegid. Teine ülesanne on kirjutada mingi perioodi vältel üles kolm asja, mida sa enda juures hindad.

Rakenduses on olemas lisaks erinevaid toetavaid informatiivseid artikleid, mida lugeda, näiteks miks sa peaks suhkru tarvitamist vähendama. Lisatasu eest saab soetada abistavaid kursuseid. Tegevustele võib seada konkreetseid tähtaegu ja lisada meeldetuletusi. Kasutaja profiilil on pidev ülevaade hinnangust enda tujule ja rahulolust eluga. «Saavuta» (achieve) vahelehel on ülevaade tehtud tegevustest ja järjekorras ootavatest ülesannetest.

Võimaluste paljusus on Remente puhul nii tugevus kui ka nõrkus. Üks positiivsetest külgedest on see, mitmed eesmärgid ja teekond nendeni on rakenduses juba olemas. Näiteks «oma hommikust maksimumi võtmine» alla kuuluvad iga päev samal kellaajal ärkamine, telefonita vetsus käimine jne. Miinuseks on see, et aplikatsiooni võimaluste paljusus muudab selle minu maitse jaoks liiga kirjuks. Oma tegevuste visualiseerimine jääb pigem tahapoole, esikohal on üldine rahulolu oma elu erinevate valdkondadega.

2. Habitbull (http://www.habitbull.com/)

Habitbull / Kuvatõmmis

Minimalistliku kalendridisainiga Habitbulli eesmärk on aidata luua harjumusi jälgides sinu igapäevast edukust nende kujundamises. Rakendusse tuleb sisestada eesmärgid. Näiteks sead enda sihiks teha iga päev 40 kätekõverdust. Habitbull tuletab soovi korral sulle sinu loomisel olevaid harjumusi meelde. Iga päev märgid ära, mitu kätekõverdust sa tegid. Sinu edukad päevad märgistatakse eraldi ning nende põhjal koostab rakendus statistika. Rakenduse loojate sõnul kulub edukate harjumuste loomiseks umbes 66 päeva.

Mulle meeldib selle aplikatsiooni konkreetsus ja edusammude päev-päevalt visualiseerimine. Seda on lihtne kasutada. Tasuta versiooni miinuseks on see, et sa saad jälgida vaid kuni viite harjumust.

3. Habitica (https://habitica.com/static/front)

Vajasin oma harjumuste kujundamiseks midagi mängulisemat. Seetõttu olen hetkel otsustanud Habitica kasuks, kus mul on endanimeline tegelane. Tegelasel on sinu poolt määratud erinevad igapäevased ülesanded, kujundatavad harjumused ja tähtajaga ülesanded. Iga kord, kui teen ülesanded ära, saab minu karakter punkte. Kui jätan ülesanded tegemata, väheneb karakteri tervis. Lisaks saab teenida münte, millega endale auhindu osta. Neid auhindu saab määrata ka ise: näiteks veiniõhtu sõbrannadega või iseenda premeerimine vannipalliga.

Habitica / Kuvatõmmis

Habitica suureks plussiks on nutikas tasumehhanismid, mis aitavad motivatsiooni hoida. Arvutimängude võlud on üle kantud sinu elule. Disain jääb minu arvates natuke alla Rementele ja Habitbullile, kuid samas see rakendus ongi meelega loodud mingil määral sarnanema lihtsamatele vanakooli arvutimängudele.

Tegelikult ei ole vaid 1. jaanuar muutustega alustamiseks. See võimalus on meil iga päev. Jõudu oma eesmärkide poole püüdlemisel!