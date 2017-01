Neli kõige olulisemat põhjust, miks ei tasu end kaalualandamise eesmärgil toidukilesse mässida

Portaali Livestrong abiga tuletame meelde, miks see siiski pole parim mõte.

1. Liigne higistamine on ohtlik. Liigne higistamine toob kaasa dehüdratatsiooni ja kehatemperatuuri tõusu ohtlikule tasemele. Samuti muudab see sinu veres olevate ainete sisaldust, vähendab vere hulka, mistõttu rakkudesse jõuab vähem hapnikku. Kaasnevad nõrkus, pearinglus, samuti on see potentsiaalselt eluohtlik.

2. Materjalid on ohtlikud. Asi pole mitte ainult liigses higistamises. Kilet valmistatakse polüvinüülkloriidist (PVC), mis on üks ohtlikumaid laiatarbe materjale. Sellest eralduvad kahjulikud ained ja uuringud on näidanud samade ainete negatiivset mõju neerudele, maksale, kehakaalule ja luustikule, samuti on leitud PVC seos vähiga. Mõned neist kastetakse enne mineraale sisaldavatesse kosmeetikumidesse, milles võib leiduda ka alumiiniumit – sellel aga on seos Alzheimeriga. Lisaks võid sa olla mässimisel kasutatavate ainete vastu allergiline.

3. See ei aita rasva põletada. Ainus, mis sa sel viisil kaotad, on nn veekilod, mille pead sa aga taas juurde võtma, et oma kehale vett anda ja seda rehüdreerida. Sa pead arvestama ka, et need protseduurid on üldiselt kallid ning neid turustavad firmad võivad väita, et sa pead tulemuste saamiseks end suisa mitu korda päevas kilesse mässima, mis teeb kokkuvõtteks päris korraliku summa, mis sa vee higistamise eest välja käid.

4. Tulemusi ei saa kile nimele kirjutada. Enamik inimesi, kes kinnitavad, et on tänu kilesse mässimisele häid tulemusi saavutanud, ütlevad ka, et olid protseduuride tegemise ajal mõistlikul dieedil ning käisid mitu korda nädalas trennis. Niisiis – kuna kaalualandamiseks on liikumine ja toitumine siiski kõige olulisemad, tasub kilesse mässimisele kuluv raha pigem jõusaali alla panna.