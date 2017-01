Kolm treeningmasinat, mis aitavad põletada rasvu ja kasvatada lihaseid

Õnneks on jõusaalides olemas sellised treeningmasinad, mis aitavad sul korraga kaloreid põletada ja lihasmassi kasvatada, vahendab Self Magazine. Hoides meeles, et tervislik eluviis sisaldab nii toitumist, treeningut kui puhkust, siis siin on kolm jõusaalimasinat, mis aitavad põletada üleliigseid kaloreid ja kasvatada lihast.

Sõudeergomeeter

Sõudeergomeetrid on olemas enamikus jõusaalides. Suurepärane treeningmasin, millega saad tõsta pulssi ja tugevdada jalgu, käsi ja keskkohta – seda kõike istudes. Asjatundjad soovitavad alustada viiendalt tasemelt ja siis minna raskemaks.

Lisaks peaks jälgima seda, et masinat kasutataks nii, nagu on ette nähtud. Lähteasendist tulles suru kõigepealt jalad sirgeks, seejärel käed ja nõjatu natukene tahapoole. Tagasi tulles vii kõigepealt käed ette ja see järel kõverda jalad. Niisiis – jalad, käed, käed, jalad. Oluline ei ole mitte kiirus, vaid korralik sooritus.

Trepp-trenažöör

See masin kujutab endast treppi, mis ei lõppe mitte kunagi. Trepp-trenažööril treenimine ei ole meelakkumine, aga see on väga tõhus. Lisaks rasvapõletusele aitab pidev treppidel astumine tugevdada jala- ja tuharalihaseid.

Alustuseks võiks proovida minuti astumist ja minuti puhkamist vaheldumisi 10 kuni 20 minutit või teha sama lihtsalt kiiremas ja aeglasemas tempos, vahepeal puhkamata. Veendu, et sa astuksid terve jalgaga trepile ja proovi astuda ilma selleta, et sa toetaksid käsipidemetele.

Jooksulint ehk treadmill

See on ehk kõige tavalisem seade, millega inimesed jõusaalis esimesena kokku puutuvad. Harjutusi, mida jooksulindil teha, on lõputult. Kaks väga head varianti on mäkke tõusmine ja intervall. Viimane tähendab seda, et sa kõnnid ja jooksed vaheldumisi. Kui sulle intervall ei meeldi, siis võiksid proovide n-ö mäkke kõndida.

Alusta mõõduka tempoga ja iga paari minuti järel tõsta lindi kaldenurka, kuni jõuad kaheksani. See järel püsi seal umbes viis kuni kümme minutit ja hakka siis samamoodi allapoole tulema. Täpselt niisamuti saad mängida ka kiirusega.