Ennustusportaal: Eesti võtab tippkokkade olümpial aegade kõrgeima tulemuse

Triobeti ennustusvaldkonna eksperdi Markus Jalaka sõnul on võrdlus Bocuse d’Or-i ning olümpia või muu spordi suurvõistlusega igati kohane nii pingelise ja põhjaliku ettevalmistuse kui ka kohapealse võistluspäeva pinge seisukohalt.

«Kohati võib öelda, et gastronoomia tipus on rebimine isegi tihedam kui mõnel suurel tiitlivõistlusel spordis,» selgitab Jalakas. «Finaalis võtavad mõõtu juba vaid 24 parimat tippkokka üle kogu maailma, kellest suur hulk esindab pika ajalooga kulinaaria suurriike. Eesti on siin pigem uus tulija, kuid meie riigi esindajad on juba korduvalt Lyonis finaalis võistelnud ning tõestanud, et pakume kõva konkurentsi. Koefitsiendid näitavad, et Rooz ületab senise Eesti kõrgeima, 14. koha 40-protsendilise tõenäosusega.»

Dmitri Rooz on Eestit esindamas Bocuse d’Or-il teist korda – esimesel korral jäi ta 2010. aastal finaalist kõrvale, mistõttu usub Jalakas, et mehe võitlusvaim on ilmselt seekord veelgi tugevam ning võime oodata üllatusi.

Läbi aastate on kõige edukamalt Bocuse d'Or-il enda riiki esindanud Prantsusmaa ning Norra kokad. Triobeti ennustuste kohaselt võib sel aastal üllatada ja esimese koha napsata Ungari, kelle võidukoefitsient on 3,00. Talle järgnevad USA ja Norra, vastavalt koefitsientidega 3,50 ja 5,50.