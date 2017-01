Kolm lihtsat nippi hõrgu ahjukana valmistamiseks

Talleggi tootekategooria juht Heli Sepp soovitab rikastada oma menüüd mahlase ahjukanaga ning jagab lihtsaid ja kasulikke nippe, kuidas klassikalisest kanast maitseküllane roog valmistada.

Maitsesta heldelt

Terve ahjukana valmistamine on lihtne ka algajale kodukokale, kuna poelettidel on saadaval juba eelmaitsestatud kanad, mis vähendab tublisti kokkaja vaeva ja ajakulu. Ise kodus maitsestades on võimalusi väga palju. Kana võib marineerida näiteks õli, sojakastme, karri, paprika ja ürtide seguga või lihtsalt maitseainetega sisse hõõrudes. Ideaalis võiks jätta kana üle öö marineerima, sest siis jõuavad maitsed imenduda.

Katseta põnevate täidistega

Kui soovid klassikalisele ahjukanale rikkalikumat vaheldust, proovi täidetud kana. Vastavalt kasutatud koostisosadele annab täidis küpsele kanale juurde nii mahlasust kui ka uusi maitsenüansse. Väga hästi sobivad selleks mitmesugused köögiviljad nagu näiteks kapsas, õun või porgand. Samuti võib täidisena kasutada ka seeni, hakkliha, rosinaid, musti ploome ning ürtidest peterselli või basiilikut.

Täidist mahub 1,5 kilogrammise kana sisse umbes 150 grammi. Meeles tasub pidada, et kui tegemist on suurema linnuga, siis tasuks pigem eelistada täidiseta ahjukana, kuna täidise tõttu soojusjuhtivus linnu keskosas halveneb ning küpsemine aeglustub. Suuremat lindu võib kuivamise vältimiseks küpsemise ajal kasta tekkinud leemega.

Kuldse jume saladus

Terve kana küpsetamisel on soovitatav lind «kokku» siduda, kuna siis säilitab kana küpsedes kauni vormi ja on pärast hõlpsamini lõigatav. Kui terve kana küpsetatakse ahjus, siis võib selle esmalt 200-220 kraadi juures pruunistada – see aitab takistada lihamahlade väljavalgumist ja nii saavutab ahjukana isuäratavalt kuldse jume. Terve broiler küpseb 180 kraadi juures umbes 1,5 tundi. Siinkohal on oluline silmas pidada seda, et küpsetamistemperatuurid sõltuvad linnu vanusest, selle eeltöötlusest ning lihatükkide suurusest.