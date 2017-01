Pop-up kohvik Londonis pakub välja uue lahenduse armastuse leidmiseks

Londonis, Shoreditchis asuv kohvipood pakub klientidele võimalust osta kohvi ihaldatud inimese näoga. Kohviku külastajatel on võimalik valida, kas nad tahavad oma latet mõne valikust silmajäänud inimese näoga või enda omaga. Topsile kirjutatakse inimese andmed, et potentsiaalsed kaaslased saaksid kokku leppida kohtingu.

Pop-up kohviku autor ja kohtinguguru Vicky Burtt ütles, et järjest enam inimesi valivad kohtinguks just kohviku. «Me tahtsime armastuse otsimise teha nii lihtsaks, nagu on kohvi tellimine.»

Londonlastel on veel võimalik vaid täna ja homme kohvikut külastada. Nagu öeldud siis, kui sulle ei meeldi keegi nende nimekirjast, siis saad tellida ka oma näoga late või cappuccino ja selle ise kellelegi ulatada. Näod saavad kohvile spetsiaalselt kohviekstraktiga täidetud 3D-printerite abil, vahendab Lonely Planet. Vaata pilte siit.