Moeloojad Fetty Rusli ja Samantha Chua annavad Eesti naistele nõu: ole isikupärane, aga julge!

Moelooja Fetty Rusli / J Model Management

Fetty Rusli: järgi oma stiili ja isiksust

Moelooja Fetty Rusli räägib, et tema peamine inspiratsioon moesõuks J Winter Fashion Show on peamiselt kantud 80ndate moetuulest. «80ndatel tegid ilma julged moesammud – puhvis varrukad, paelad, õlgu paljastavad särgid ja nabapluusid. Minu kollektsiooni läbivaks punaseks niidiks ongi just need retromoe hullused, ma kombineerisin neid oma signatuurdisainiga ning uuendasin moeka julge look’iga, et see sobiks tänapäeva. Üks minu suurimaid moeikoone on printsess Diana.»

Rusli kollektsioon «Retromantic» keskendub couture rõivastele, mida kaunistavad ainulaadsed käsitsi tehtud detailid. Elegantsed siluetid on nude, kuldsetes, valgetes ja mustades värvitoonides. «Ma tahan, et inimesed, kes kannavad minu rõivaid, näeksid välja peened, romantilised, kuid siiski hõnguks ka kerget retromeeleolu.»

Disainer ütleb, et mood on ajas pidevalt muutuv, nii on raske välja tuua alanud aasta kõige olulisemad trendi. «Ma tahaksin, et sa järgiksid oma stiili ja isiksust, kuid ära jää ajast maha,» annab ta Eesti naistele nõu. «Sel aastal aitavad mängus püsida kuld ja sädelus, too see pilti aksessuaaridega!»

Mis on aga kõige suurem moefopaa? Ka siin tasub tähele panna, kuna Fetty Rusli hoiatab: kõige hullem on asi siis, kui sa aksessuaaridega üle pingutad.

Moelooja Samantha Chua (Emmanuel Haute Couture) / J Model Management

Emmanuel Haute Couture: ole kartmatu ja naiselik

Emmanuel Haute Couture’i brändi taga seisavad kirglikud inimesed – moefotograaf Joey Teoh ja disainer Samantha Chua. Nende slogan nii selleks moesõuks kui ka nõuanne kõikidele Eesti naistele on lihtne: ole kartmatu, jõuline ning samas naiselik.

Samantha Chua usub, et mood on ajatu. «Vähem on alati rohkem ning klassika ei lähe kunagi moest välja.»

Kui Chua saaks anda Eesti naistele ühe stiilivihje, siis see on lihtne: «Kindlasti punane huulepulk! Veetlev ja julge. Moefopaaks on aga püüd kombineerida omavahel liiga palju erinevaid värve.»