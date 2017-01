Trumpile hääle andnud mees: nagu ma ütlesin oma eestlannast naisele, sõda Venemaaga ei tule

Kui ma tunnistasin talle, et ma hääletasin Donald Trumpi poolt, oli ta arusaadavalt šokis ja üllatunud. Kuidas võisin ma, pealtnäha täiesti normaalne inimene, anda oma hääle sellisele mehele nagu Donald? Arvestades uudistekajastusi võiks ju pakkuda, et ta on elajas ja kuidas ma ometi saan toetada sellist koletist? Eks see vastus ole omajagu keeruline, aga lihtsuse huvides ütlen ma lihtsalt, et enamik, mida kajastatakse USA uudistes, ei ole lihtsalt tõsi.

Paljud inimesed on solvunud tema märkustest «tu*i haaramise» teemadel. Esiteks, kõik mehed, ka need, kes on sinu elus, on mingil ajahetkel nõnda rääkinud. Tema puhul see asi õnnetult võeti linti. Mis aga peamine – mõned asjad siin elus on märksa solvavamad kui halval hetkel öeldud tahumatud kommentaarid. Kahjuks pole Hillary Clinton suurem asi feminist ning on oma tegevusega naisõiguslaste liikumisele palju rohkem kahju teinud, kui seda on suutnud teha Donald Trump ja tema toetajaskond.

Bill ja tema sahkerdamine

Paljud inimesed, kes hääletasid Obama poolt, andsid sel korral oma hääle Trumpile. Kas me ühtäkki kõik ärkasime üles ja otsustasime: nüüd hakkame üheskoos rassistideks ja seksistideks?

Meile meeldib Bill Clintoni ja Monica Lewinsky üle nalja heita, kuid enne ja pärast Monicat oli veel naisi ja see pole enam naljakas. Bill jahtis naisi, kes temaga ja tema alluvuses töötasid ning kasutas ära oma jõupositsiooni, et neile ligi ajada. Mitmed naised on teda vägistamises ja ahistamises süüdistanud. Hillary sageli koristas Billi tagant ning süstemaatiliselt hävitas nende naiste elusid, kel oli julgust mehe vastu välja astuda. Ta nimetas üht Billi süüdistajaks nimega trailer trash [halvustav väljend, mis tähendab sisuliselt lõtvade elukommetega madalama klassi naist – toim.]. Ei kõla just sõnadena, mida võiks kasutada inimene, kes on huvitatud töötavate naiste õiguste eest seismisest?

Aastal 1975 kaitses Hillary kohtus 12-aastase tüdruku vägistajat, öeldes, et ohvril oli «harjumus fantaseerida vanematest meestest». On lindistus, kus ta naerab selle üle. See tüdruk, Kathy Shelton, viibis viis päeva koomas, kuna vägistamise ajal teda peksti. Ta ei saa tõenäoliselt kunagi lapsi. Ma saan aru, et juristidel on kohustus seista ka kõige hullemaid kliente, aga kes millegi säärase üle naerab?

Hillary on võtnud vastu miljoneid dollareid maailma kõige hullemate režiimide esindajatelt, kes toetavad naiste orjastamist, naiste suguelundite väärastamist, keelavad naistele autojuhtimise õiguse ning kellel pole mingit probleemi naisi abielurikkumise eest avalikult hukata – kui neid on vägistatud. Kuidas saab keegi, kes väidab end seisvat naiste õiguste eest, üldse võtta vastu mingisugust raha inimestelt, kes toetavad selliseid naistevastaseid kuritegusid? Ma üldse ei hakka rääkimagi LGBTQ+ kogukonnast.

Me armastame Ameerikas naisi ja ma ei saanud kuidagi ühildada seda, mida ma Hillary kohta teadsin tema «feministliku» retoorikaga. Kuidas tunneksid sina ennast, kui kiimaline vanamees ahistaks sinu tütar, õde või ema ning sama mehe naine astuks vahele, nimetaks teda avalikult rämpsuks, teeks ta maine maha ning hävitaks ta elu vaid seetõttu, et ta püüab õiglust jalule seada?