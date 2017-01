Kas uusi riideid tuleks enne kandmist pesta?

Columbia ülikooli meditsiinikeskuse dermatoloog Lindsey Bordone rääkis SELF Magazine’ile, et tema peseb oma riideid iga kord enne kandma hakkamist, ükskõik, kas tegemist on poest või internetist ostetud asjaga.

Bordone ei muretse nii väga nende bakterite pärast, mis on riietele jäänud teistest inimestest, vaid pigem on kahjulik kangas ise. Riiete valmistamisel kasutatakse värvaineid ja kemikaale, mis võivad põhjustada ärritust, eriti kui tegemist on tundliku nahaga. Lisaks kasutatakse riiete transportimisel eraldi kemikaale, mis takistavad hallituse teket, kui niiskus peaks riietele ligi pääsema. Kui sa võtad vaevaks uusi riideid enne kandmist pesta, siis sa peaksid vabanema enamikest nahaärritajatest.

Kokkuvõttes võib öelda, et uute riiete pesemine võib päästa sind nahaärritusest, eriti siis, kui sul on väga tundlik nahk. Mis puutub teiste inimeste käest bakterite saamisesse, siis sellepärast ei tasu muretseda. Risk on väga väike. Juba aastaid on riideid enne ostmist proovitud ja ühtegi haiguspuhangut sellest tekkinud ei ole. Küll aga on tungivalt soovitav pesta enne kandmist intiimpesu ja ujumisriideid.