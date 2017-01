Kõige inspireerivamad tsitaadid Naiste marsil kõnelejatelt

«Meie väärikus, iseloom ja õigused on sattunud rünnaku alla ning võimust võtab viha ja eraldatus. Aga president ei ole Ameerika. Tema kabinet ei ole Ameerika. Kongress ei ole Ameerika. Meie oleme Ameerika. Ja me oleme siin, et jääda.» America Ferrera

America Ferrera Foto: Theo Wargo/AFP

«President Trump, ma ei hääletanud sinu poolt. Ma austan seda, et sind valiti presidendiks ja ma tahaksin sind toetada. Esiteks ma palun, et sa toetaksid mind, mu õde, mu ema, mu parimat sõpra ja kõiki meie naissoost tuttavaid, toeta ka mehi ja naisi täna siin, kes närviliselt ootavad, kas sinu järgmine käik muudab meie elusid drastiliselt.» Scarlett Johansson

«Ma ärkasin täna hommikul ja lugesin (Washington Postist) pealkirja «Trump võtab võimu.» Ma ei nõustu sellega. Siin on võim. Siin on enamik Ameerikast, just siin. Meie oleme enamuses.» Michael Moore

«Tere tulemast armastuse revolutsiooni. Mässu. Meie, naistena keeldume türannia ajastut aktsepteerima. Mitte ainult naised ei ole ohus, vaid kõik vähemused. Olukorda, kus inimeste erinevusi võidakse pidada kuriteoks. Meil oli tarvis pimedust, et meid äratada. Ma valin armastuse. Kas te olete minuga? Öelge seda koos minuga: Me valime armastuse.» Madonna

«Me ei luba oma kehasid omada ja kontrollida meeste poolt valituses või ükskõik, kus mujal. Me ei luba oma talluda oma kaastundlikel hingedel. Me tahame kõikidele ameeriklastele parimat. Mitte mingit viha. Mitte mingit fanatismi. Mitte mingit moslemite registrit. Me väärtustame haridust, tervishoidu ja võrdsust.» Alicia Keys

Alicia Keys Foto: Jose Luis Magana/AP

«Eile nimetati Donald Trump presidendiks. See pilt jääb mulle igavesti meelde. Ma loodan, et teil on samamoodi, sest me ei unusta. Me ei taha unustada. Me kasutame seda mälupilti, et võidelda tugevamini, paremini ja kirglikumalt – mitte ainult nende inimeste eest keda Donald Trump toetab, aga terve ameerika eest.» senaator Elizabeth Warren

«Laske meil võidelda armastuse, usu ja julgusega, et meie perekondasid ei hävitataks. Ma tahan öelda kõigile lastele, et ärge kartke, me ei ole üksi. Maailmas on nii palju inimesi, kelle südamed on täidetud armastusega. Hoiame kokku ja võitleme õiguste eest. Jumal on meiega.» 6-aastane immigratsiooni aktivist, Sophie Cruz

