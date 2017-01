Kas kookosõli on tõesti nii kasulik, kui räägitakse?

Verily Magazine küsis dermatoloogidelt, kas kookosõli on oma raha väärt või on tegemist lihtsalt ülespuhutud reklaamiga.

Ära kasuta kookosõli, kui sul on probleeme aknega!

Kõik nahaeksperdid ja dermatoloogid ütlesid, et kookosõli ei tohiks kasutada näonahal. Kuigi see on esimene koht, kus inimesed eeldavad, et seda võiks kasutada. Dr. Jill Waibel ütles, et kookosõli ei tohiks määrida näole, eriti siis, kui sul on probleeme aknega. Olenemata sellest, et kookosõli on tervislik, siis rasuse ja akne probleemiga näole ei ole tarvis veel õli lisada. Rachel Winard lisas, et kookosõli ummistab poore, mis tekitab veel rohkem aknet ja musti täppe.

Kuidas on lood juustega?

Erinevalt näost mõjub kookosõli juustele väga hästi. Teised juuksehooldustooted jäävad pidama ainult karva peal, aga kookosõlil on võime tungida juuksekarva sisse. Dr. Waibel soovitab määrida kookosõli enne magamaminekut juustesse ja katta pea ööseks dušimütsiga. Hommikul võiks juukseid pesta nii šampooni kui palsamiga ja pärast seda peaksid juuksed olema tugevamad ja painduvamad, mis takistab neil murdumast.

Kui sa oled pähklite vastu allergiline, siis tasuks olla ettevaatlik.

Rachel Winard ütleb, et inimesed, kes on pähklite vastu allergilised, peaksid olema ettevaatlikud. Kui sa näed, et su nahk läheb punaseks, hakkab sügelema või kisub, siis sa võid olla kookosõli vastu allergiline.

Ainult kookosõlist ei piisa!

Dr. Jones selgitas, et kookosõlis on ainult ühte tüüpi kasulikke rasvu, aga meie nahk vajab palju enamat. Nii nagu meie toidulaud võiks olla võimalikult rikkalik, siis vajab ka meie nahk erievaid toitaineid. Kookosõli ei ole kahjuks võluvits kõikide probleemide vastu, aga vähemalt teeb see juuksed ilusaks ja tugevaks.