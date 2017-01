Milline tähemärk on hea suudleja?

Tahad teada, kas sinu tähemärk on pigem hea või keskpärane suudleja? BoldSky vahendab, millised on iga tähemärgi erinevused, kui asi puudutab suudlemist.

Jäär

Jäära naised suudlevad nagu see oleks viimane asi maailmas, mida nad teha saavad. Sa tunned tulist kirge läbi nende suudluse.

Sõnn

Läbi Sõnni suudluse saad sa teada, kuidas ta ennast parajasti tunneb. Enamasi suudlevad Sõnnid aeglaselt, aga sensuaalselt.

Kaksikud

Suudlused on spontaansed. Kaksik suudleb, siis naerab natukene, siis suudleb, siis kihistab jälle naerda ja suudleb uuesti. See on Kaksiku tüüpiline suudlusstiil.

Vähk

Vähi suudlused on pehmed ja armsad. Sa soovid, et need ei lõppeks kunagi.

Lõvi

Lõvi suudleb nii nagu järgmisel hetkel tuleks maailmalõpp. See on hüpnotiseeriv, lummav ja kirglik.

Neitsi

Neitsid suudlevad vaid siis, kui nad tunnevad seda kirge kogu oma südamest. Kui saad Neitsi suudluse osaliseks, siis sa ei suuda tükk aega millestki muust mõelda. Aeg jääb justkui seisma.

Kaalud

Kui Kaalude tähtkujust naine suudleb sind, siis tundub, et ta tahab sulle nõidust peale panna. Pärast suudlust ilmselt oledki tema meelevallas.

Skorpion

Kui sind on kunagi Skorpion suudelnud, siis sa oled õnnesärgis sündinud. Nende suudlused on sügavad ja kirglikud. Sa tahad veel ja veel, justkui satuksid sellest sõltuvusse. Selgub, et Skorpionid on ühed parimad suudlejad tähemärkidest.

Ambur

Amburi suudlus on justkui magnet, mis kummitab sind veel päevi.

Kaljukits

Kaljukitse suudlus on julge ja enesekindel. Kui ta sind suudleb, siis sa peaksid õnnelik olema, et sa olid tema arvates suudlust väärt. Kaljukitse suudlused on metsikud ja tugevad, aga vägagi nauditavad.

Veevalaja

Tema suudlused on tihti ootamatud, aga sulavad suus nagu jäätis. Veevalaja huuled ja keel liiguvad väga kiiresti, et sul hea oleks.

Kalad

Ta mõtleb armastusest ja suudleb sind aeglaselt, nautides igat hetke. Alguses on ta väga õrn, aga seejärel muutub ta suudlus järjest tugevamaks ja sügavamaks.