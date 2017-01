Maailma suurima peenisega mees keeldub operatsioonist kuulsuse nimel

Cabrera sai kuulsaks aastal 2015, kui levima hakkas video, milles tema riista mõõdeti. Poolemeetrine peenis lõi laineid, kuna varasem kõige suurema riista tiitel kuulus Ameerika näitleja Jonah Falconile, kelle peenise suuruseks mõõdeti kõvastununa 34 sentimeetrit.

«Ma olen oma peenise üle õnnelik,» vahendab Mirror Cabrera sõnu. «Kellelgi pole nii suurt riista nagu minul. Ma tahaksin jõuda Guinessi rekordite raamatusse.»

Mehele on korduvalt soovitatud siiski mõelda peenisevähendusoperatsiooni peale, et suur peenis talle liiga ei teeks ning et tal oleks võimalus normaalseks sugueluks. Roberto Cabrera on sellest seni keeldunud. «Ta tahab, et tal oleks teistest suurim peenis,» kommenteeris meest üle vaadanud arst dr Jesus David Salazar Gonzales. Arst teab ka, kuidas Roberto riist nii suureks sai – väidetavalt olla mees juba noorena sidunud riista külge raskusi, et seda pikemaks venitada.

Suur riist valmistab aga Robertole kõiksugu hädasid – tal on sageli infektsioonid, samuti peab ta mässima oma riista sidemetesse, et see ära ei hõõrduks. Kõhulimagamine on välistatud, ka peab ta ööseks riista eraldi padjale asetama. Välistatud on suguelu, kuigi mees on proovinud kaks korda seksida – esimene naine keeldus kui riista nägi, teine aga pidi valu tõttu katkestama.

Roberto ütleb, et suur riist on puue, mis takistab tal töötada. Ta ei saa kanda vormiriietust, suuruse tõttu ei saa ta ka joosta ning põlvitada. Ta elab riiklikest abirahadest. Mees aga ei nukrutse. Tema unistuseks on kolida USAsse ning ehk alustada näitlemisega pornodes. «Ameerikas on palju naisi, küll ma leian endale õige suurusega naise. Samuti on inimesed seal vabameelsemad, neid ei huvita, mis mul püksis on.»

Pildi- ja videomaterjaliga saab tutvuda Mirroris.