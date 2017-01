Mõne mehe jaoks võib ekstraverdist naine olla paras pähkel, vahendab BoldSky. Samas, kui mees lõpuks naise ekstravertsusega ära harjub, siis ta hakkab temaga koosolemist hoopis nautima. Suhetes on ikka nii, et kõigepealt õpitakse üksteist tundma ja siis hakatakse koos kasvama.

Nii et, mida teha, kui su naine on ekstravert? Siin mõned tüüpilised omadused, mis neid iseloomustavad. Loe edasi ja saad teada, kuidas nendega toime tulla.

Austa tema iseseisvust

Ekstraverdid kipuvad olema kartmatud ja iseseisvad. Nad ei taha istuda kodus ja veeta terve ülejäänud elu köögis. Lase tal on olla vaba ja ära sea mingeid tingimusi.

Tee talle sõprade ees komplimente

Ekstravertidele meeldib inimestega koos olla ja üldiselt meeldib ka teistele temaga aega veeta. Tee oma naisele sõprade ees kompliment ja sa teed ta väga õnnelikuks.

Innusta teda

Ekstraverdid toovad alati entusiasmi seltskonda. Ta naudib oma elu ja ära pidurda ta elurõõmu või innukust.

Ole hea kuulaja

Kui ta räägib, siis ära sega vahele. Proovi ta seltskonda nautida. Ekstravertidele meeldib oma seltskonda ja nõu teistele pakkuda.

Ära ole armukade

See on üsna tavaline, et ekstraverdist naisel on palju meessõpru. Usalda, ära kahtlusta ja proovi hoiduda armukadedusest.

Lase tal särada

Lase oma naisel särada ükskõik, mida ta ei teeks. Tema pingutused ja saavutused toovad talle palju rõõmu.

Ära kritiseeri seda, et ta vajab pidevalt heakskiitu

Mõnikord on nii, et ekstraverdid tahavad teiste heakskiitu või seda, et keegi oleks nende kõrval julgustuseks. Ära kritiseeri seda omadust.