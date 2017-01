Mida teha, kui su mees on introvert?

Kui su mees on introvertne, siis sa ei pea teda ilmtingimata muutma. Sa võid tal lasta olla see, kes ta tahab olla, ja ikkagi koos õnnelikult elada, vahendab BoldSky. Tegelikult on nii, et kui introverdid kedagi armastavad, siis loovad selle inimesega väga sügava ja tähendusrikka suhte.

Siin on mõned asjad, mida sa peaksid teadma, kui su mees on introvert.

Austa tema privaatsusvajadust

Kui ta vajab privaatsust, siis see ei tähenda, et ta oleks pahane. Ta on lihtsalt harjunud veetma mõnda aega üksinda. Tegelikult tunneb ta ennast pärast seda elujõulisema ja rõõmsamana.

Ära valmista talle avalikus kohas piinlikkust

Ta võib sellest jubedalt haiget saada, kui sa talle teiste inimeste ees piinlikkust valmistad. Ole sellega väga ettevaatlik.

Anna talle aega, et sinu sõpradega harjuda

Introvertidel on natukene raskem uute inimestega harjuda kui ekstravertidel. Ei ole tarvis talle kohe tervet oma suguvõsa ja sõpru tutvustada.

Ära sega teda

Kui sa näed, et ta mõtleb millegi üle keskendunult, siis ära sega teda. Introverdid lasevad oma ajust kõik andmed läbi, nii et lase tal seda rahus teha.

Kui sul on vaba aeg, siis veeda see koos temaga

Introvertidele meeldib veeta kvaliteetaega koos lähedastega. Ta hindab isegi seda, kui sa vaikselt tema kõrval istud.

Ära sunni teda välja minema

Talle ei pruugi see meeldida. Lase tal pigem talle sobivas õhkkonnas aega veeta.