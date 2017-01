Postimehe nädalahoroskoop 21.-27. jaanuar

Jäär

21. märts – 19. aprill

Küllap tuleb sul teiste vajadused enda soovide ees esikohale seada, pingutada selle nimel, et kedagi aidata. Väldi kärsitust, proovi olla leebe ja mõistev. Energiat on pigem vähe kui palju, seetõttu jälgi, et sa oma jõuvarusid asjatult ei raiskaks. Võta aega selleks, et puhata, eriti tähtis on, et ööuni liig lühikeseks ei jääks.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Tööl tuleb sul ennast takka utsitada. Tahaksid võtta vabamalt, teha ainult neid asju, mis meeldivad ning tüütud ülesanded teiste kaela veeretada. Suhtlemises sõpradega võib tekkida takistusi – võid olla põikpäine, mõistus tõrgub omaks võtmast sinu omadest erinevaid seisukohti. Rahaasjus on raske teistega üksmeelt leida.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Tahaksid tegeleda pigem hobide kui tõsise tööga. Seltskonnas, kus saab mõnusasti aega viita ja lobiseda tunned end omas elemendis. Siiski ei tohiks minna kergema vastupanu teed olulised suhted ja tööasjad vajavad nüüd hoolt ja tõsist pingutamist. Et koostöö teistega sujuda saaks, pead olema rahulik ja järjekindel.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Kodus armsate inimeste keskel tunned end mugavalt ja turvaliselt. Hea meelega valmistad perele maitsvaid hõrgutisi. Võib-olla on söögiisu nüüd tavapärasest suurem, tahad midagi magusat ja eriliselt head. Töö nõuab distsipliini. Keeruline on asju ajada inimestega, kellel on teistsugune taust või maailmavaade kui sinul.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Uute teadmiste omandamine ei pruugi praegu kuigi sujuvalt minna, küll aga saad võimalusi selleks, et varasemaid kogemusi ja teadmisi edukalt kasutada. Kui sa teiste tegevusega rahule ei jää, siis ära hakka neid kritiseerima, jaga õpetusi heatahtlikult. Sama kehtib ka suhtluses lastega. Nendega pead olema eriliselt kannatlik.

Neitsi

23. august – 22. september

Sind võib vallata kiusatus osta ilusaid ja kalleid asju. Kui tuju on kehv, võid teha sisseoste selleks, et meeleolu parandada. Luba endale midagi ilusat, aga ära mõtlematult kuluta! Ilmselt eelistad tegutseda üksi, sest teistele oma seisukohtade selgitamine tundub vaevanõudev. Sulle tundub, et nad ei tahagi sinust aru saada.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Tööasjad edenevad hästi juhul, kui need on seotud kunsti või kultuuriga, kui saad ise aega planeerida ja oma loovust rakendada. Rutiinsed tööülesanded ja asjaajamine inimestega ei taha hästi edeneda. Kipud kergesti alla andma, asju edasi lükkama. Sul on raske tähtaegadest kinni pidada.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Küllap oled pigem endasse tõmbunud, tahad üksinda rahulikult tegutseda. Lärmakad kaaslased ja mõttetu loba mõjuvad häirivalt. Vajad võimalust vaikuses süveneda ja oma tegevust hoolikalt planeerida. Käivitada õnnestub selliseid projekte, mis on pikaajalised ning milles tulemusteni jõudmine võtab aega.

Ambur

22. november – 21. detsember

Kodused suhted ja asjaajamised võivad võtta palju energiat. Ilmselt oled seotud kohustustega, mille täitmine ei ole väga lihtne. Vanema põlvkonna esindajatega tuleb arvatavasti tihedalt suhelda, ent neile millegi selgitamine võib olla vaevanõudev. Kui nende seisukohad on jäigad, proovi sina ise olla paindlikum ja kasuta kavalust!

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Nädala esimesel poolel kulgevad tegemised pigem aeglases tempos. See aeg sobib paremini vanade projektide jätkamiseks ning tegelemiseks asjadega, mille jaoks sul on piisavalt teadmisi ja küllaga vilumust. Uued põnevad ideed võivad tekkida nädala teisel poolel, jagad neid õhinal ka teistega.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Raha- ja äriasjad on tähelepanu keskpunktis, asjaajamine sujub vahelduva eduga. Palju sõltub sinu kavalusest ja oskusest teistele inimestele õigesti läheneda. Liiga optimistlik suhtumine ja lootus, et teised sinuga kergesti kaasa tulevad võib viia pettumuseni. Ka kõige paremad sõbrad võivad sind nüüd kritiseerida.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Loominguline tegevus edeneb hästi. Palju rõõmu ja rahuldust võivad pakkuda armusuhted. Töises vallas on aga olukord ilmselt keeruline. Võimalik, et kõrgemal positsioonil olevad isikud käituvad kuidagi tõrjuvalt ja ei võta sind jutule, seetõttu ei õnnestu sul oma plaane kuigi lihtsalt realiseerida.

Koostanud Maria Angel, www.eestihoroskoop.ee