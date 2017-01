Melania Trump saab Valgesse Majja isikliku buduaari ehk väikese toakese, kus ta väidetavalt hakkab veetma iga päev tund aega ja 15 minutit, vahendab Vogue.

Melania jumestaja Nicole Bryl ütleb, et see aeg on «segamatult keskendumiseks», et näeks iga päev kaunis välja. Me võime ainult ette kujutada, milline see ruum välja hakkab nägema. Välistada ei saa ka ainult kullast tuba, aga Bryl ütles hiljuti, et Melania Trump oli palunud, et toas oleks kõige parem valgustus.

Karta on, et ees on suuremaidki muudatusi kui ainult uus buduaariruum Valges Majas, aga loodame siis, et pärast hommikusi iluprotseduure on esimene leedi valmis ka kõvasti tööd tegema.