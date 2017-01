Galerii: Helen Adamsonile disainiti eksklusiivne puhkusekleit

«Järgmised kolm nädalat tahan Balil päikesest, liivarannalt ja hingematvalt siniselt merelt ammutada energiat, mis aitab kevadpäikeseni rõõmsat meelt ja jumet säilitada,» ütleb Helen Adamson. «Anette disainitud korallsinine kleit on väga kaunis ja sobib nii randa kui restorani ning kindlasti kannan seda oma sünnipäeval!»

Disainer Anette Sepp soovitab aga kõigil teistelgi mõelda sellele, kuidas riietuse ja aksessuaaridega talvisesse argipäeva rõõmsamaid toone tuua. «Arvan, et pisut värvi kulub tegelikult meile kõigile siin hallis Eesti ilmas ära ja selleks ei pea ilmtingimata palmisaarele sõitma, et pisutki värvi talvekaamosesse tuua – igaühel meist on võimalus aksessuaaride juurde särtsu andvaid riideid sobitada,» arvas noor disainer.

Lisaks kleidile lõi Anette Sepp Helenile ka sinistes korallitoonides treeningsärgi, millega oleks reisil mugav rannas joogat teha või surfata.

Anette Sepp on noor andekas disainer, kes võitis sügisel ka Galaxy Dream moetalendi konkursi.