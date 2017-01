Selgus, mida pulmakülalised kõige rohkem hindavad

Selgub, et kingitusi ja peomeeneid sõbrad ja perekond nii väga ei eelistagi. Mis on siis see, mis neile korda läheb? Siin on kaheksa asja, mida külalised hindavad.

1. Ütle, mida selga panna. Ära tee saladust sellest, milline on pulma dress code. Pole vaja kutsele kirjutada keerulist sõnademängu, tavapärasest black tie, formaalne või frakk märkest piisab.

2. Loobu kohtade määramisest. Külalised eelistaksid tegelikult, et pruutpaar ei määraks neid istuma kindlatesse laudadesse, veel hullem, kui määratud on kindel istekoht. Eriti ebameeldiv on see külaliste jaoks juhul, kui nad ei tunne inimesi, kellega nad koos peavad istuma ning peavad istuma eemal oma partnerist.

3. Ära mängi kosjamoori. Jah, külalised on teie armastuse üle ülirõõmsad, kuid nad tõesti ei vaja, et sa hakkaksid neid oma vallalise tädipojaga paari panema.

4. Investeeri pigem alkoholi kui pulmameenetesse. Meened unustatakse tõenäoliselt niikuinii maha, aga külalised on rahul, kui saavad pigem jooke nautida.

5. Ära katkesta pidu tordilõikamiseks. Salamisi ihkavad külalised, et tordilõikamine poleks nii suur asi. See sunnib hea peo pausile ning tegelikult ei ole see teiste jaoks sugugi oluline hetk.

6. Serveeri mahlakaid hilisõhtuseid snäkke. Kui pidu hakkab lõppema, jalad on tantsust villis ning pea veinist kergelt uimane, on parim, kui laualt on midagi veel põske pista.