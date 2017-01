Viie lapse ema supervormi saladus

Simone sünnitas esimese lapse kümme aastat tagasi ja võttis koheselt juurde peaaegu 30 kilo. Pärast esimest tuli veel neli last, kes on praeguseks kõik alla üheksa-aastased, neist noorim on kolme-aastane Minnie. Tubli ema jagab oma teekonda 20 000 fänniga Instagrammis lihtsa eesmärgiga aidata ka teistel sama kaugele jõuda, vahendab Womensday.com.au.

Simone Gately oma viie lapsega Foto: Caters News Agency/ Scanpix

«Leida tasakaalu emaks olemise ja tervisliku elustiili vahel ei ole kerge, aga ma olen siin, et aidata,» ütleb 35-aastane Simone. «Ma olen sünnitanud viis last ja mu kõht on korduvalt välja veninud, aga olenemata sellest on mul tugevad kõhulihased.»

Simone ise väidab, et hea vormi saladus on selles, et aktiivset elu tuleb elada koos lastega. «Ma proovin igale poole kõndida, me käime rattaga sõitmas ja matkamas. Ma tahan, et nad veedaksid aega väljas ja naudiksid seda, mitte ei istuks kodus arvuti taga. Ma isegi kasutan oma lapsi raskustena, kui ma trenni teen – see on väga vahva. Ma lasen neil oma seljal olla, kui kätekõverdusi ja kükke teen. Ma tõesti näen vaeva ja söön tervislikult, mul on nii palju energiat ja mul õnnestub iseendale aega leida ka viie lapse kõrvalt, » selgitab Simone.

Simone Gately Foto: Caters News Agency / Scanpix

Lisaks peab naine väga oluliseks tervislikku toitumist, aga tunnistab, et vahel lubab ta endale šokolaadi. Üldiselt toitub ta värsketest asjadest, väldib töödeldud toite, nagu pasta ja sai, ning sööb kerget liha, nagu kana, munad, lõhe ja kalkun, et valku saada.