Naine jagab Facebookis kohutavat pilti, et inimesi hoiatada

Mags Murphy on Dublinis elav naine, kes armastas päevitamist, kirjutab AOL. Ta veetis mitu aastat suviti rannas vedeledes ning talvisel ajal solaariumis «natuke värvi lisades». Muidugi oli ka tema aastaid tagasi kuulnud päevitamise ohtudest, kuid nagu paljud teised, otsustas, et see ei puuduta teda.

Nüüd maksab ta sõna otseses mõttes oma nahaga. Arst teatas talle, et naise nahas on tekkinud vähieelsed rakud ning talle kirjutati välja salvi, mis peaks need rakud tapma.

Kolmandal päeval pärast salvi kasutama hakkamist ilmnevad esimesed märgid aastatega nahale tehtud kahjust. Tema nahk on õrn, ville täis ja ilmnema hakkasid haavandid.

Kümnendal päeval Megi nahk sügeleb ja valutab.

Siin on pilt Magsist tema ravi 18. päeval. «Nahk on kohutavalt kuiv,» jagab naine piinavat kogemust. «Ma ei saa isegi hästi süüa, kuna ma ei saa eriti oma suud liigutada.

Mags kinnitab, et jagab oma kogemust ühe eesmärgiga: tõsta teadlikkust päevitamise kahjulikkusest ning tuletada kõigile meelde, et jah, ka solaariumisse minnes tuleb kasutada päikesekaitsefaktoriga kreemi.