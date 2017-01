Üllatav stiilivihje Jennifer Lopezilt

Muidugi näeb Lopez hea välja igal punase vaiba üritusel, mida ta väisab, kuid eilne väärib märkimist just seetõttu, et J-Lo veatu väljanägemise taga pole mingit erilist maagiat. Tõesti, siin ei ole peidus juuksenalle või stilisti salajast mustkunsti. See ongi lihtsalt hobusesaba, mis on kinnitatud tavalise juuksekummiga.

On sadu artikleid, mis õpetavad sind tavalist hobusesaba põnevamaks tegema, kuid Jennifer tuletab meile meelde, et tavaline ei tähenda sugugi igavat, inetut või ebaglamuurset.