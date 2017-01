Marin: miks te mulle lastesaamist soovitate?!

Nüüd on hilispuberteetlik uljus kadunud ja asendunud muuhulgas materialistlike kaalutluste ja mugavusega. See pole muidugi lapse põhivajadus, aga siiski mõtlen, et kolm lennupiletit maksab rohkem kui kaks. Ülikoolifond! Kui tahab kodumaal õppida, on see kallis, aga äkki on tema elu unistuseks ja võimaluseks minna Harvardisse? Äkki on üliandekas tennisist? Titevankrite ja mähkmete hinnale ma isegi ei mõtle, need on marginaalsed võrreldes nende kulutustega, mis hakkavad siis pihta, kui võsuke kooliteed sammuma hakkab. Ekskursioonid, lapsehoidjad-abilised, hobid, sõidutamised. Ja olles egoist, aga siiski täie mõistusega vastutustundlik täiskasvanu, julgen ka öelda, et mulle meeldib mugavus, mida lastetu elu pakub. Tahan joon veini, tahan, reisin sõbrannadega, kui tuleb isu, astume mehega südaööl koduuksest välja, et minna. Kuhu pähe tuleb.

Sugulaste üritusel vaatan siiani mornilt ja kahtlustades ringi, et millal siis algab järjekordne vestlusring Marinist ja tema sigimisvõimest. «Miks sa lapsi ei sünnita?» «Aga nüüd kolme lapsega toetused ju tõusid?» (Peaksin tegema kolmese komplekti korraga lausa?) «Sul on uus peigmees, mitut last tema tahab?» Miks see iibeteema üldse nii naiste ülesandeks kallutatud on? Meestelt pinnitakse ka saunas õlle kõrvale, kas bioloogiline kell teeb juba häirivalt kõrvus tik-tak-tik-tak? Pole väga kuulda olnud, ausalt öeldes.

Samas, kui keegi ütleb nägevat minus vanemlikku materjali või peab mind mõnusalt emalikuks tüübiks, teeb see mulle head meelt küll. Sõbranna kirjutas paar päeva tagasi, et mul on ikka mingid ematšakrad avanenud, vaidlesin vastu ja ajasin tagasi, aga olin siiski rõõmus, et midagi siin hullumeelses elus ikka toimib nii nagu ette nähtud.