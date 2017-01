Kuumim trend ilutööstuses sel aastal: nibuvähendusoperatsioonid

Independent vahendab The Plastic Surgery Group’i väljaannet, kus avaldati ilukirurgiamaailma ennustused aastaks 2017. Tuleb välja, et suurem pole kohe kindlasti parem, vähemalt mis puudutab nibusid.

Ilukirurg Mo Akhavani ütles, et viimase aasta jooksul on 30 protsenti rohkem naisi nõudnud just nibuvähendusoperatsiooni. «Praegusel ajal keskendutaksegi rohkem just nibu suurusele,» valgustas ta.

Seda trendi toetab ka küsitlus, kus osales 131 inimest. Neil paluti hinnata erinevate nibude atraktiivsust ning selgus, et kõige meelepärasemad on nibud, mis katavad 25-30 protsenti rinna pinnast. Samal ajal need nibud, mis olid rinna pinnast 50 protsenti või rohkem, olid inimeste meelest «liiga suured». Väiksemad nibud tundusid inimestele üldiselt palju veetlevamad.

Õhku jääb aga küsimus, miks üldse kehadele hinnanguid anda ning miks veel aastal 2017 tunnevad naised, et nende loomulikud kehaosad on miski, mida peab muutma vastavalt moetrendidele.