Seda tüüpi naised petavad kõige suurema tõenäosusega

Uus uuring väidab, et naised petavad rohkem, kui nende emad on kunagi oma kaaslast petnud. See tuleb sulle ilmselt üllatusena, et kurb tõsiasi, et ema pettis isa ei anna sulle tõuget olla truu, vaid pigem vastupidi.

Tuleb välja, et naised petavad suurema tõenäosusega, kui nende varnemad on samuti truudust murdnud. 71 protsenti naistest, kes olid oma kaaslast petnud, tunnistasid, et ka nende emad olid samuti mittetruud olnud.

Kusjuures asjasse ei ole seotud ainult naised ja nende emad. Peaaegu pooled meestest, kes olid kedagi petnud, tunnistasid, et ka nende isa oli olnud truudusetu, vahendab Daily Star.

Uuring viidi läbi 500 naise ja 500 mehe seas IllicitEncounters.comi poolt, mis on Suurbritannia juhtiv kohtingulehekülg.