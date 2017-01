Kuulsad naised, kes ei kandnud oma pulmas traditsioonilist valget pruutkleiti

Pulmapidu on üks tähtsündmustest, millega on seotud enim traditsioone ja tavasid. Üks neist on pruudi komme kanda maani valget kleiti. Kuulsustel on tavaliselt väga suurejoonelised pulmapeod, kuid tihti on just nemad need, kes julgevad piire painutada ja teha midagi erilist.