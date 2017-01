Juss Haasma tunnistab: olen lapsena rihma saanud

«Tund tähega» on Kanal 2 uus saade, mis seab kuulsad eestlased tavatusse olukorda. Nad saabuvad stuudiosse, kus ootamas on sada noort, kes võivad oma lemmikult küsida absoluutselt kõike. Ja nad tõesti küsivadki kõike, otsekoheselt ja ausalt, oodates sama ka vastajatelt. Nii peavadki staarid olema valmis muuhulgas küsimusteks stiilis, kas nad on kunagi varastanud, valetanud või muid sigadusi korda saatnud.

Üllatusi täis saatesarja avab täna kohtumine Juss Haasmaga. Elevust on saates palju ja küsimusi laekub näitlejale nii tema eraelu kui töiste tegemiste kohta. Nii mõnigi küsimus võtab Juss Haasma kukalt kratsima ja näiteks lapsepõlve jamade teadasaamiseks peab näitleja noorte ees avalikult emale helistama. Muuhulgas soovib stuudiopublik Jussilt vastust sellegi kohta, millises vanuses inimesega on ta valmis suhet looma ja kui vanalt ta esimest korda armus.

Tavapärasest erinevatele küsimustele vastates selgub Juss Haasma kohta nii mõndagi uut, kes noortele tunnistab näiteks, et on kiusamise tõttu kaalunud oma nime vahetamist, saanud lapsena rihma, samuti annab staar aru suitsetamise kohta ja selgitab, kuidas ta oma hirmudest on üle saanud. «Ma olen lavahirmuga võidelnud nii palju, et see on kohutav. Sellega peab maadlema ja seda on jäänud vähemaks.»

Juss Haasma saatega startiv «Tund tähega» toob edaspidi neljapäeviti Kanal 2 ekraanile veel kohtumised näiteks Liis Lemsalu, Kristel Aaslaiu, Karl-Erik Taukari ja teistega.

Uus saade «Tund tähega» stardib Kanal 2s täna kell 20.