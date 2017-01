Üheksa mõnusat snäkki, mida võib julgelt õhtusel ajal süüa

Kui sa sööd õhtul õiget sorti valku, aitab see magades lihastel kasvada. Kui sa sööd õhtul madala glükeemilise indeksiga süsivesikuid, aitab see hoida järgmisel päeval kontrolli all su veresuhkrut ning isegi isusid.

Livestrong toob välja mõned toiduained, mida võid rahuliku südamega süüa ka pärast kerget õhtusööki ning mõned neist on suurepärased õhtuse treeningu järgsed isukosutajad.

1. Tume šokolaad. Mitte iga šokolaad pole patt – on suur vahe, kas sa maiustad tavalise poeletilt haaratud tahvliga või kvaliteetse tumeda šokolaadiga, mis on kõrge kakaosisaldusega. Jälgi, et kakaosisaldus oleks 70 protsenti või kõrgem.

2. Maasika-banaani «jäätis». Külm jäätis on kosutav amps, aga kahjuks sisaldab palju kaloreid. Sarnase, kuid tervisliku elamuse saab aga, kui lõigud banaanid ja maasikad viiludeks, sügavkülmutad ning seejärel blenderdad, kuni saavutad kreemja konsistentsi. Voila! Vegan-jäätis!

3. Pistaatsiapähklid. Koorega pistaatsiapähklid sobivad ideaalselt õhtuseks ampsuks, sest koorte eemaldamine võtab omajagu vaeva, mis hoiab sind liiga kiirelt söömast. Mida aeglasemalt sa sööd, seda vähem sa tarbid. Ka on need täis kasulikke aineid: kiudaineid, biotiini, vitamiini B6, foolhapet, küllastumata rasvu jms.

4. Jäätisepulgad. Jäätisepulgad on samuti head snäkid, kuid neid poest ostes saad sa jahutava elamusega koos ka ilmselt palju lisaaineid, näiteks lisatud suhkruid ja toiduvärvi. Tee aga tervislik alternatiiv ise – selleks sega ¾ topsi vaarikaid kahes tassis kaheprotsendilises Kreeka jogurtis. Vala see jäätisevormidesse ja sügavkülmuta.

5. Kõrvitsaseemned. Ühes portsjonis kõrvitsaseemnetes on 50 protsenti organismi päevasest magneesiumivajadusest. Magneesium on oluline aine, mis muuhulgas aitab sul ka lõõgastuda, seega magneesiumirikas snäkk on ideaalne enne magamaminekut. Seemnete soolasus aga rahuldab isu, mida muidu rahuldaksid ehk kartulikrõpsudega.

6. Soe piim ja mesi. Sooja piima on juba vanadest aegadest kasutatud abimehena uinumisel ning sobib ideaalseks «nosimiseks», kui sul on raskusi magamajäämisega. Mee lisamine leevendab magusaisu ning stimuleerib hormoonide tööd.

7. Külmutatud mustikad. Nende marjade külm magusus on päeva lõpus ääretult värskendav. Nad sisaldavad palju antioksüdante, uuringud on näidanud, et mustikad soodustavad ajutööd ning kaitsevad südant.

8. Mandlid. Mandlid sisaldavad küll palju rasvu, kuid see-eest on nad ka täis kasulikke aineid, näiteks magneesiumi.

9. Lehtkapsakrõpsud. Mõnus soolane amps, seejuures praktiliselt rasva- ja kalorivaba. Täis vitamiine K, A ja C ning vähiga võitlevaid fütokemikaale. Seda juba kartulikrõpsudest ei leia! Kõige paremini mekivad lehtkapsakrõpsud värskena valmistatult, teha on neid lihtne – pista aga õhtusöögi valmistamise ajal ahju ning saadki hiljem süümepiinavabalt nautida.