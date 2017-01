Nimekiri pikeneb: disainerid, kes keelduvad Melania Trumpi riietamast

Marie Claire'i vahendusel toome teieni nimekirja disaineritest, kes on keeldunud kaunistamast Melania Trumpi oma riietega.

Christian Siriano

«Praegusel hetkel ma keelduksin, aga teate, vaatame, kuidas asjad lähevad järgmise nelja aasta jooksul,» ütles Siriano CBS Newsile.

Marc Jacobs

«Ma ei ole huvitatud Melania Trumpi riietamaisest. Isiklikult suunaksin oma energia parem nende inimeste aitamiseks, kellele Trump liiga teeb või kes teda toetavad,» ütles Jacobs Women's Wear Dailyle.

Tom Ford

«Mul paluti teda riietada paar aastat tagasi ja ma keeldusin. Üleüldse esimene leedi ei käi mu loomingu imidžiga kokku. Ma olen demokraat ja hääletasin Hillary poolt ja olen väga kurb, et ta ei saanud presidendiks. Isegi kui Hillary oleks võitnud, siis ta ei kannaks mu riideid, sest need on liiga kallid ja ma ei mõtle seda halvustavalt. Rahvas peaks saama ennast esimese leediga samastada,» selgitas Ford The Views.

«Ükskõik, kes on president või esimene leedi, igatahes peaks ta kandma asju, mis on kättesaadavad enamikule ameeriklastele. Mu rõivad on tehtud Itaalias, nad on väga-väga kallid. Ma ei usu, et enamik inimesi endale neid lubada saavad ja ma arvan, et esimene leedi või president peaks esindama kõiki inimesi,» selgitas Ford hiljem Kuldgloobuste punasel vaibal.

Tom Ford Foto: Jordan Strauss/AP/Scanpix

Donald Trump vastas Tom Fordile: «Melanie ei ole kunagi palunud Tom Fordil ennast riietada. Ta ei ole kunagi Tom Fordist puudust tundnud, talle ei meeldi Tom Ford või tema disainitud rõivad.» Värske president lisas, et ka tema ise ei ole Tom Fordi fänn ega pole seda kunagi olnudki.

Sophie Theallet

«Ma ei seo ennast ega riieta esimest leedit. Tema abikaasa rassistlik, seksistlik ja võõravihast pakatav retoorika presidendikampaania ajal on vastuolus nende väärtushinnangutega, mille järgi me elame,» kirjutas Theallet avalikus kirjas.

Phillip Lim

«Me esindame brändiga teatud väärtusi ja globaalsena tegutsedes otsime alati mehi ja naisi, kes jagavad samu soove ja ideoloogiat: kaasamine, erinevus, õiglus, teadlikkus ja innovatsioon. Võttes arvesse kõike eelnevat, ei ole meil mitte mingisuguseid suhteid Melania Trumpiga ja ma ei näe neid tekkimas ka Trumpi administratsiooni ajal,» ütles Lim WWD-le.

Derek Lam

«Ma austan väga meie maa poliitilisi institutsioone, aga mul on väga raske isiklikult olla seotud Melania Trumpi riietumisega. Ma pigem kasutan oma energiat ja aega, et luua vastastikku austusväärseid suhteid. Ma ei tea Melaniat isiklikult ja seetõttu ei taha ma paista, et mul oleks tema isiku suhtes eelarvamusi, aga ma põhimõtteliselt ei taha ennast siduda Trumpi valitsusega.»

Humberto Leon

«Keegi ei peaks teda toetama ja isegi kui ta ostab teie riideid, siis öelge, et te ei toeta seda. Te teate ise, kes te olete!» kirjutas Kenzo loovjuht Leon oma Facebooki seinal.

Timo Weiland

«Mitte mingil juhul ei toetama ma neid muutusi, mis on toimunud. Ma ei saa. Ma seisin 110 protsenti teise kandidaadi taga, mul olid selleks väga kindlad põhjused ja ma olin tulemustest šokeeritud ning ma ei ole nüüd vähem kurb kui enne. Vabatahtlikult ma teda (Melania Trumpi) ei riieta,» ütles Weiland the Cut ajakirjale.