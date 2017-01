Fitnessmodelli pilt pani interneti kihama – ja seda põhjusega

Ta on aidanud tuhandetel naistel leida motivatsiooni ja tahet, loonud internetikogukonna, kus inimesed saavad omavahel suhelda ning teineteisele tuge pakkuda.

Anna Victoria eesmärgiks on õpetada inimesi oma keha armastama, üks tema sihtidest on levitada kehapositiivset mõtteviisi. Selleks postitas ta hiljuti oma kontole pildi, mis pani interneti kihama ning levis edasi kulutulena.

A photo posted by Snapchat: AnnaVictoriaFit (@annavictoria) on Jan 16, 2017 at 3:12pm PST

Vasakul poseerib ta sirgeseljaliselt uutes bikiinides, paremal aga istub diivanil, tselluliit ja kõhuvoldid uhkelt nähtavalt. «Mina üks protsent ajast versus mina 99 protsenti ajast,» kirjutab naine pildiallkirjas. «Ma armastan mõlemat fotot samapalju. Head või halvad nurgad ei muuda sinu väärtust. Ma hiljuti lugesin ühe naise artiklit, kes kirjutas, et ta keeldub oma vigadega rahu tegemisest, kuna ta ei näe neid vigadena.» Anna Victoria viitab siinkohal Molly Galbraithi kirjale, millest ka meie mõni nädal tagasi kirjutasime.

«Ma armastasin seda, sest ta edastas väga olulise sõnumi: meie kõhuvoldid, tselluliit, venitusarmid pole miski, mille pärast peaksime vabandust paluma või mida häbenema või millest vabanemisele peaksime hullumoodi keskenduma,» jätab Anna Victoria. «Mida vanemaks ma saan, seda rohkem on mul tselluliiti ja venitusarme, mis ei lähegi ära ja ma tervitan neid. Need on märgid täiel rinnal elatud elust (seni 28 aastat!), seejuures tervislikust elust ja kehast. Miks peaksin ma oma keha vihkama, sest sel on normaalsed «vead»? See keha on tugev, ta jõuab joosta miile, jõuab tõsta ja kükitada ja lükata ja tõmmata raskusi ja see on õnnelik mitte seetõttu, milline ta välja näeb, vaid seetõttu, kuidas ta end tunneb. Nii et kui te asute oma teekonnale, tahan ma teile öelda: ma ei karista oma keha, ma annan talle kütuseks väljakutseid ja ma armastan seda.»

Kolme päeva jooksul on pildil juba üle 10 000 kommentaari ja üle 300 000 inimese on sellele «meeldib» vajutanud.