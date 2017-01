Neli lahendust kõige tüüpilisematele suhteprobleemidele

Nõude pesemine või kodu koristamine on pealtnäha tühised asjad ja võib tekkida küsimus, mil moel saavad neist siis sellised probleemid, et paarid on valmis lahku minema. Asi on selles, et olukorras, kus üks jätab nõud pesemata, võib teine tunda end ebakindlalt. Elu on niigi kaootiline ja kaaslane peaks olema üks kindel inimene, kelle peale saab alati loota, vahendab Verily Magazine.

Siin on neli lahendust kõige tüüpilisematele abieluprobleemidele.

1. Tehnoloogia

Emotsionaalne side ja intiimsus on üha suurenevad probleemid, sest ühiskond on muutunud väga majanduse- ja tehnoloogiakeskseks. Küsi endalt, kui palju aega veedad sa tavaliselt lihtsalt kaaslasega rääkides.

Los Angeleses tehtud uuringust selgus, et keskmised paarid veedavad näost näkku rääkides keskmiselt 35 minutit nädalas. Kõige hullem on see, et ei räägitud mitte oma suhtest, vaid sellest, kes viib prügi välja ja kes toob lapsed koolist. Tulemuseks on see, et inimesed tunnevad ennast suhtes üksikuna.

Lahendus: Kui su kaaslane kurdab, et sa veedad telefonis rohkem aega, kui temaga rääkides, siis peab sellesse tõsiselt suhtuma. Leppige omavahel kokku, millal on normaalne oma kirju ja sõnumeid lugeda ning millal on aeg pühenduda teineteisele.

2. Tööstress

Üks suurimaid vigu, mida paarid teevad, on see, et töö võetakse koju kaasa. Tõsiasi on see, et tuues tööstressi koju, lased sa vaikselt sellel oma suhet rikkuda.

Lahendus: Arutage, milline on teie rutiin pärast tööpäeva lõppu. Kui sa tunned, et kallistus leevendab stressi, siis poe koju tulles oma kaaslase kaissu ja ole seal nii kaua, kuni sa tunned, et suudad rahulikult oma probleemidest rääkida. Teine võimalus on leppida kokku, et vahetult pärast seda, kui olete koju jõudnud, räägite üksteisele oma päevast, muredest ja probleemidest, mis on tööga seotud. Üldiselt on nii, et kaaslane peaks mõjuma väga rahustavalt ja kui te saate kohe ennast tühjaks rääkida, siis te ei riku tervet õhtut ära.

3. Raha

See on teema, mis tekitab probleeme, sest tavaliselt on inimestel väga erinev arusaam sellest, kas ja kuidas peaks raha kulutama ja säästma.

Lahendus: Enamik vaidlusi raha pärast ei ole tegelikult raha pärast. Te peate üksteisele selgitama, mis on teie jaoks raha väärtus. Enne kui hakkate eelarvet koostama, võtke aega, et lihtsalt rahast rääkida. Seejärel pange tähtsuse järjekorda oma kulutused ja mõelge välja plaan, kuidas saavutada finantsvabadus.

4. Majapidamistööd

Kui partnerid ei lepi omavahel kokku, milliseid töid keegi kodus teeb, võib see suhtele saatuslikuks saada. Kui üks pool teeb liiga palju, siis võib tal tekkida tunne, et teda ei austata ja tal puudub igasugune toetus, mis lõpuks viib välja pahameele ja rahulolematuseni.

Üks probleem võib olla selles, et mehed ei saa aru, miks kodutööd naiste jaoks nii olulised on. Meeste puhul on tihti asi selles, et kasvati üles majapidamises, kus ema tegi kodutöid ja isa ei teinud. Vanu harjumusi on raske murda. Briti sotsioloog Ann Oakley on leidnud ka seda, et mehed tihti hindavad oma teeneid majapidamises kõrgelt ja tahavad selle eest aplausi saada, aga selle asemel antakse neile hoopis tööd juurde, mistõttu tahab ta hoopis vähem teha.

Lahendus: Rääkige ja jagage tööd ära võrdselt. Tehke nimekiri asjadest, mida on vaja teha ja kes neid teeb. Dr John Gottman ütleb, et meeste tahe teha kodutöid mõjub naisele erutavalt. Uuringute järgi on võrdselt kodutöid tegevad paarid seksuaaleluga rohkem rahul kui need, kelle naised usuvad, et mehed ei tee kodus mitte midagi. Kas see motiveerib mehi kodus rohkem kaasa aitama?