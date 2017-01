Mida teha juustes staatilise elektri vastu?

Pure Wow jagab mitut lihtsat nippi, kuidas juustes staatilise elektri vastu võidelda.

Ära kasuta plastkammi

Plastist kamm on juustele sama hea nagu õhupall. Talvisel ajal eelista metalset või keraamilist harja, mis juhivad elektrit ja viivad selle juustest välja.

Pese juukseid õhtul ja lase neil õhu käes kuivada

Kuumus viib juustest niiskuse välja ja kuivus põhjustab staatilist elektrit, seetõttu pole föön või sirgendaja praegu su parimad sõbrad.

Kasuta kindlasti palsamit

Palsamit võid talvel kasutada veelgi rohkem kui tavaliselt või vahetada see tummisema toote vastu välja. Korra nädalas tee ka juuksemaski. Mida rohkem oma juukseid niisutad, seda paremini on need staatilise elektri eest kaitstud.

Kasuta julgelt stiliseerimisvahendeid

Kasuta kerget juukseõli või juukseseerumit ka siis, kui sul on väga õhukesed juuksed. Kui kardad, et juuksed jäävad rasuseks, kanna toodet vaid juukseotstesse.

Keskpäeval kasuta juukselakki

Pihusta juukselakki oma pihkudesse, et saaksid paremini kontrollida, kui palju toodet kasutad ja kuhu seda paned. Silu pihkudega juukseid mööda külgi alla, et lahtised juuksekarvad kinni panna.

Kasuta staatilise elektri vastast vahendit strateegiliselt

Kui oled soetanud omale spetsiaalse sprei, mis aitab staatilist elektrit vältida, pihusta seda oma mütsi ja salli peale, kampsunile ja igale teisele asjale, mis võib juustega kokku puutuda.