Kirjutaja Getteri nõuanded esmarasedale: mida teha ja mida mitte?

Kirjuta võimalikult palju üles.

Inimesele, kes ei ole kirjutaja-tüüpi, võib rasedusaegsete emotsioonide-tundmuste-asjade-mõtete üles kirjutamine olla päris tüütu tegevus. Isegi minul, kel mul oli selle jaoks eraldi märkmik (armastan üle kõige paberi-pastakaga kirjutamist) ja kes ma naudin kirjutamist, jäi vahel isegi paarinädalane auk sisse. Üldiselt püüdsin ikka igal nädalal kirja panna, et mis on muutunud, toimunud, kuidas olen oma keha tajunud, millised on olnud emotsioonid ja mida ma olen vahepeal teinud.

Miks see on oluline? Esiteks on endal lahe lugeda. Asjad ununevad nii kiiresti! Teiseks on kunagi lapsel hea lugeda. Kolmandaks on kasulik ja tore võrrelda niimoodi oma rasedusi (paljud ei mäleta, millal nad esimese lapsega nt liigutusi tundma hakkasid, aga kui see on kirjas, siis on alati olemas).

Ära loe internetifoorumeid!

Mina läksin kohe alguses selle õnge ning aeg-ajalt satun ka praegu erinevatesse foorumitesse ja lehtedele. Õnneks on mul piisavalt palju muid allikaid oma info saamiseks ning mind ei kisu nendesse eriti. Miks õnneks? Sest ma olen suhteliselt iga kord pärast netifoorumite lugemist nii pabistama hakanud. Seal ju ikka räägivad inimesed, kel on olnud halvad kogemused ning seetõttu külvatakse seal nõnda palju hirmu. Isegi ametlikud koduleheküljed on vahel sellise infoga, mis külvab hirmu, paanikat, paneb muretsema ja pabistama. Minu meelest väga ebaeetiline ja seepärast soovitan ma internetifoorumitest eemale hoida. Loe kvaliteetset infot!

Õpi elu rahulikult võtma.

See on väljakutse, eriti nende inimeste jaoks, kes on harjunud olema aktiivsed ja iseseisvad ning kelle elurütm on kiire. Nüüd, mil sinu organismis on veel teine inimene, õpi olema kohal ja teadlik oma elutempost, võttes kõike rahulikumalt. Kõnni aeglasemalt, hinga sügavamalt, räägi rahulikumalt. Proovi olla nii, et sa ei ajaks oma pulssi väga kiireks. Ära torma mööda linna, ära broneeri oma päevi liiga täis, ära võta ette liiga suuri ja mahukaid projekte jne. See üheksa kuud on nautimiseks, iga päev on uus ja erinev eelmisest :)

Puhka, kui tunned vajadust puhata.

See haakub natuke eelmise punktiga, aga pidasin vajalikuks seda siiski eraldi välja tuua. Üks asi on elutempo rahulikumaks sättimine, kuid teine asi on oskus lubada endal puhata. Kui tunned, et vajad hommikuti pikemalt magamist, siis luba endale seda. Hakka õhtuti varem magama minema, kasvõi lihtsalt voodisse ja seal näiteks lugema, kuid luba kehal olla nn mitteaktiivne.

Minul oli esimesed kaks kuud suur väsimus peal, pidin iga väiksema asja peale pikali viskama, kasvõi kolmeks minutiks. Panin pesu pesema - puhkasin. Sõin hommikusööki - puhkasin. Valmistasin õhtusööki - puhkasin. Käisin koeraga jalutamas - puhkasin. See oli lahe aeg, sest mu keha nii väga palus puhkust iga natukese aja tagant ning olen enda üle uhke, et seda talle ka pakkusin. Organism peab ju omaks võtma võõrkeha ning andma suure osa oma varudest selle beebikese kasvamiseks. Pole vaja viriseda, et oled väsinud. Võta seda, kui oma energia andmist lapsele. See ei aja ju virisema!