Nädalavahetuse tujulooja: tšilline sinimerekarbi pasta

Sinimerekarpide hooajal septembrist aprillini on toidupoodides ja kalaturul saadaval vaid kõige värskem kraam. Antud retseptis sobivad kasutamiseks kõik meelepärased merekarbid, kuid just sinimerekarpide mustjassinine värvus lisab pastale rustikaalset elegantsi ning muudab toidu nädalavahetuse tähistamiseks sobivaks.

Fiskarsi köögimeistrite käte all valminud hõrk kombinatsioon sinimerekarpidest, pikantsest valgest veinist ja sooja tšilli puudutusest rahuldab ka kõige nõudlikuma sööja maitsemeele. Köögimeistrid lubavad, et see roog valmib kiiremini, kui unistada oleksid osanud ning aega jääb ka lõõgastumiseks ja õhtu nautimiseks.

Sinimerekarbi pasta

neljale

500 g sinimerekarpe

2 – 3 dl valget veini

3 küüslauguküünt

1 sibul

1 apteegitill

Oliiviõli

1 peotäis peterselli

350 g täistera pappardelle pastat

1 värske punane tšilli

musta pipart

soola

Valmistamine:

Pese karbid külmas vees ning puhasta liivast ja mustusest. Viska ära katkised ja avatud rannakarbid, mis ei sulgu ka siis, kui neile koputada. Jäta karbid külma vette kuniks oled valmis neid keetma.

Tükelda sibul, apteegitill ja tšilli. Kuumuta pannil oliiviõli ning pruunista tükeldatud sibul ja apteegitill. Lisa ka noaotsaga purustatud küüslauk. Kui sibul on läbipaistvaks muutunud, pane pannile tšilli. Mõne minuti pärast võid lisada valge veini ja kuumutada seda keemiseni. Maitsesta sool ja pipraga.

Kalla kurnatud merekarbid veini sisse, raputa õrnalt panni ning aseta kaas seejärel peale. Samal ajal keeda teises potis pasta vastavalt pakendil toodud juhistele. Pea meeles - al dente!

Karpide valmimiseks piisab 5 minutist keetmisest või kuni karbid on avanenud. Keemise ajal võib panni veel kord õrnalt raputada.

Lõpuks vala valmis ja kurnatud pasta pannile, sega rahulikult ning kalla ettevaatlikult kõik suurde kaussi. Kaunista roog hakitud peterselli ja oliiviõliga ning serveeri!