Retseptisoovitus: õrnsoolasiig

Toidublogija Kadri Raig pakub välja retsepti, mille järgi toimetades tuleb välja üsna neutraalse maitsega kala, liiga soolaseks see tema sõnul kindlasti ei muutu - pigem saab süües isegi mõned soolahelbed lisada. Kõige tüütum osa sellest retseptist on soomuste eemaldamine, aga kui turul kenasti küsida, siis tehakse see seal ära.